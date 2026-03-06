ホワイトデーのお返しで「絶対やめたほうがいい」とカズレーザーが語った贈り物とは何か。意味を知って驚いたものについて、本音を明かした。

「絶対やめたほうがいい」と思ったホワイトデーの贈り物

YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で公開された動画「【極悪人】ホワイトデーはお返ししない?! #322」では、ホワイトデーをテーマにトークを展開。カズレーザー(メイプル超合金)は「もらったこともあんまりないし、(返したことも)1回もない」「(共演者からもらった時も)勝手にもらったのになんでこっちが返すんだって。1回も返したことないです」と振り返った。

また、ホワイトデーで返す品とそれに伴う意味をまとめた一覧を確認し、テディベアには「自分だと思って大切にしてほしい」という意味合いがあることを知ると、「テディベアをお返しに返す奴とは縁を切ったほうがいいよな」とバッサリと切り、笑いを誘った。

さらに、松陰寺太勇(ぺこぱ)が「選び方は重すぎないよう」という注意点を読み上げると、カズレーザーは「(一覧にリストアップされているけど)ネックレスとかブレスレットは重くない?」「絶対にもらいたくないですよね」と自身の印象を吐露。

その後も「ネックレスを贈るって怖いよな」「知らない人から貴金属をもらうのってめっちゃ気持ち悪くないですか?」「水商売とかしてたら、そういう高価な贈り物もあるだろうけど、そうじゃなくて……よっぽどの金持ちしかできないですよね。安いネックレスって一番いらないじゃないですか」などと純粋に疑問を浮かべた。

しかし、松陰寺がカズレーザーの意見に乗っかって、自身の考えを話していると、カズレーザーは突如「でも、贈る側は必死に考えて贈ってるから悪く言っちゃまずいですね」と神妙な面持ち。

これに「急にどうしたよ!? 俺、同じ人としゃべってる?」と爆笑する松陰寺に、カズレーザーは「贈る側は心を込めて自分なりの精一杯の背伸びで贈ってるのにあんまり言わないほうがいいですよ」「ひどいですよ」と責任転嫁して、笑いを誘いながら、「俺が贈られる側だったら、テディベア贈られたら怖いですね」「自分だと思って大切にしてほしいって、YESかNOかも分からないのに」「絶対やめたほうがいいですよ、ぬいぐるみ贈るのだけは」と自身の考えを伝えていた。