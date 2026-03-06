TBSは6日、東京・赤坂の同局で4月改編説明会を開催。月曜21時台でMrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』がレギュラー化することが発表された。

これまで特番で、Mrs. GREEN APPLEがアーティストとの歌唱や人気芸人とのコントなどを繰り広げてきた同番組。過去2回、同じ月曜日で編成し、いずれも全世代からの支持を集めたことを受け、レギュラー化となった。「ここでしか見られないコラボバラエティ」がコンセプトだ。

後ろの22時台には、番組独自の“プロがガチ投票で選ぶランキング”を発表する『プロフェッショナルランキング』(坂上忍×中島健人)がスタート。「プロの声楽家が選ぶスゴい歌手」「音楽のプロが選ぶ日本を沸かせた名曲」「脚本家が選ぶ最強のドラマ最終回」など音楽・エンタメ色の強いランキングバラエティで、『CDTVライブ!ライブ!』(19:00～20:58)からの月曜GP帯の縦の流れを強化。この3番組は、竹永典弘氏が総合演出を担当しており、番組の枠を越えた連動展開も期待できそうだ。

このほか、40年続いた『アッコにおまかせ!』の後番組として、『上田晋也のサンデーQ』(日曜11:45～)がスタート。

平日午前帯では、月～木曜『プチブランチ』、金曜『もっと気になるチョイス』を終了し、『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』(月～金曜9:55～)がスタートする。