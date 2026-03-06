深川麻衣×千賀健永、交際5年の恋人役　“週末旅”で結婚を考える2人描く

付き合って5年。30代半ばを迎えた2人が、“週末旅”を通して将来と向き合っていく。深川麻衣と千賀健永が出演するテレ東のドラマ『末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの?〜』(毎週金曜24:52〜25:23)が4月3日にスタートする。

ドラマ『末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの?〜」あらすじ

季節は春。綾香と隆が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけを掴めずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた……。

旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす2人。だが、将来について語り始めた隆に綾香の口から思わぬ告白があった。

結婚をしない選択。子どもを持たない人生。多様な生き方が認められ、1人でも生きていける時代。「結婚」という人生の旅は、人を解放させるのか、それとも何かに閉じ込めるのか。この春、数々の絶景を舞台に私たちの結婚を決める旅、「週末旅」がはじまる。

シーズン3のテーマは「結婚」

シーズン1では「夫婦」、シーズン2では「家族」をテーマに描かれたが、今回のテーマは「結婚」。結婚をしなくても幸せに生きていけるようになった現代。ある壁にぶつかった1組の恋人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅 」へと向かう。

付き合って5年が経つ恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香役を深川麻衣、綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆役を千賀健永が演じる。

出演者、スタッフのコメントは以下の通り。

深川麻衣 コメント

シーズン3では、「結婚観」が大きなテーマになっています。時代が進むにつれて、個人が尊重されたり、選択の自由が増えていることは、とても生きやすく素敵なことだと感じています。その反面で、選択肢が広がっているからこそ悩んだり、周りと比べてしまうこともあるのではないでしょうか。交際5年目の2人が、週末旅をしながら結婚という選択をどう受け止めていくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたらと思います。そして全国各地の素敵な宿や景色、美味しいご飯がたくさん登場するので、このドラマが皆さんの旅のきっかけにもなったら嬉しいです。

千賀健永 コメント

このドラマは「結婚のあり方」という、現代社会でたくさんの人が抱えているものを題材にしています。脚本を初めて読んだとき、僕も年齢的に人ごとではないなと思いました。異なる性別であり、育った環境や価値観も違う。そんな大きく違うものを持つ2人が大切な人と長く一緒にいるために譲れないものを守り、時に受け入れ、寄り添う。そんな絶妙で繊細な感情に、徹底的にフォーカスしているストーリーです。僕の役は結婚をする事に現実味を感じていないながらも、年齢的に、そして周りからの影響で綾香との結婚を考えはじめます。しかし自分の意思が弱く、勇気を振り絞って伝えてもそれでよかったのか? と後悔を感じる瞬間があるも、綾香の事は愛している。そんな葛藤の中、綾香の予想外の言葉に困惑し、どんどん複雑になっていく。その中で結婚とは何なのかをさまざまな感情を感じながら学んでいく。そんな役です。この脚本と隆は、僕の大きな挑戦だと思って、苦しみを抱えて自分ができる精一杯の隆をしっかり演じたいと思います。

監督・プロデューサー 松本拓氏(テレビ東京)

2023年から始まった「週末旅の極意」は、視聴者の皆様のおかげでシーズン3を迎えることとなりました。「人間が持つ、日常における繊細な感情を映し出す」ことをテーマに、旅という非日常のなかで交わされる、限りなく日常的な会話をつないで参りました。今回のサブタイトルにある「結婚」というものは、10 人いれば 10 通りの考え方がある、普遍的でありながら、本当に様々な形がある、定義がとても難しいものであると思っています。このドラマにおける、綾香と隆という 2 人の考え方もまた、星の数ほどある結婚の形のたった一つに過ぎないと思っていますが、この物語が、どこかにいる誰かの心に少しでも響き、少しでも人生が豊かになれば、それが本望です。深川さんと千賀さんと、現場で沢山話しながら撮影をしています。人の感情はやっぱり難しいと、頭を抱えることもありますが、きっと、素敵な作品になると思います。

