東京都新宿区荒木町に男性専用サウナ施設「Logout」(ログアウト)がオープンした。都会の喧騒から切り離された「深海」をイメージした空間で、静かな暗闇と青くゆらめく光に包まれながら、心と身体を深く沈める"ととのい"体験を提供する。

コンセプトは「忙しい日常からログアウトできるひととき」

Logoutは日常から「ログアウト」し、まるで深海の中にいるかのような没入体験ができるサウナ施設。2026年2月27日にオープンした。浴室全体に深海を思わせる青い光が静かに灯り、派手さを抑えた照明演出によって時間の流れを忘れさせてくれる。

浴場スペース全体において「完全黙浴」を徹底することで、自身の呼吸と向き合う静かな時間を生み出し、深いリラクゼーションを提供する。

「深海」をイメージしたこだわり空間

サウナ室「DEEP DIVE」は、静かに灯る淡い光に包まれた、深海を思わせる空間。じんわりと広がる熱に包まれながら、うっすらと流れるJazzに耳を澄ませば、心身がゆっくりと解放される。

水風呂は、水温を幅広い層に心地よいとされる15〜17度に設定。全身をクールダウンさせることで、外の世界との境界線が溶けていくような感覚を味わうことができる。

ととのいスペースは、青い光が優しく差し込む洞窟のような空間。静かなヒーリング音が流れ、ただ呼吸に身をゆだねることで、心と身体を深く整えられる。

最大16名まで利用可能な完全貸切プランの提供

通常のパブリック利用に加え、最大16名まで利用可能な完全貸切プランも用意。営業開始前や遅めの時間帯限定で、貸切時に限り会話も可能となっており、仲間と共に特別な「ととのい」を共有できる。

喧騒から離れ、静けさに包まれる荒木町

江戸時代の武家屋敷や花街としての歴史を持つ荒木町は、石畳の路地に静けさが息づく街。

サウナで日常からログアウトした後は、風情ある荒木町の飲食店で「サ飯」を楽しむ、そんな街と連動した体験を提案する。

■店舗情報

所在地：東京都新宿区荒木町6-1 荒木町ガーデンズ103

アクセス：四谷三丁目駅(徒歩5分)、曙橋駅(徒歩7分)

営業時間：平日 13:00〜23:00 ／ 土日祝 11:00〜23:00

利用料金(税込)： 平日1時間 1,800円〜 ／ 土日祝 1時間 2,100円〜(タオル無料貸出)