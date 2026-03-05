「友達としか見れない」相手から告白されたら…Saucy Dog石原慎也が説く“相手を傷つけない”意外な回答とは？

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。

今回の放送では、「思わせぶりな態度で友達を傷つけそうでしんどい」というリスナーと直接電話をつなぎました。

石原：生徒のみんなの「普通」を受け止める「Saucy LOCKS!」のメイン授業、「普通にしんどい」。今ちょっとしんどいなと思っている生徒と話をしていきます。まずは書き込みを紹介します。

高校からの地元の男友達が、定期的に遊ぶためだけに私がいま住んでいる東京へ来てくれます。周りからは「好きなんじゃないか」と言われますが、私的には彼氏としては考えられません。今度、その彼の奢りでディズニーに行くことになりました。思わせぶりな態度は取りたくないし、どうすればいいか分かりません。石原先生ならどうしますか？（20代前半 女性）

石原：これは考えようによっては、男の子の策の中っていう可能性もありますよね。「気にならせたもん勝ち」というか。だとしたら、かなり頭の切れる男の子だね。じゃあ、お話していきましょう。もしもし！

リスナー：もしもし。よろしくお願いいたします！

石原：広島から会いに来てくれるの？ 東京まで、遊ぶためだけに。

リスナー：遊ぶためだけに。

石原：“けしからんこと”はしてない？

リスナー：してないです（笑）。

石原：偉い！ 頻度はどれくらい？

リスナー：3カ月に1回とか、半年に1回とかです。

石原：ちょうど良い感じやな。いつもはどんなことをして遊んでるの？

リスナー：浅草とか渋谷とか、王道の観光地へ行きます。いつも2日間遊ぶんですけど、1日目の夜、私は家に帰って、彼は東京に単身赴任しているお父さんのところへ泊まります。

石原：なるほどね。お父さんに会いに行く目的もあるかもしれないけど……。でも、男の子の奢りでディズニーに行くのは、友達にしては「別に奢らなくても良くないか？」とはなるよね。

リスナー：向こうから「ディズニー奢るから行こう」って言われて。今回はなぜか、すごい押しが強くて。

石原：告白です！ やっべえ、ネタバレしちまった（笑）。「ディズニー2人きりで奢るから行こう」は、もうカレ・カノじゃん！ なんで付き合いたくないの？ 逆に。

リスナー：完全に友達という感じで、恋人の雰囲気が見えないんです。もし告白されたとして、相手が落ち込みやすい人なので、どう伝えたらいいのかなって。

石原：俺が好きで告白して、もし振られるんだとしたら、明るく断られたほうがありがたいかも。「やめてよ冗談でしょ？」みたいな。

リスナー：友達には「付き合えば好きになる可能性があるんじゃない？」って言われて。人としては良い人なので、チャレンジしてみるのも良いなと思ったんですけど、好きじゃないのに付き合って、結局無理だったっていうのはひどいじゃないですか？

石原：全然（ひどくないよ）。だから付き合ってみて、「まだ好きじゃない」って伝えれば？ 「今まで友達としか見てなかったけど、めっちゃ良いやつだし、好きになれるか分からないけど付き合うのはオッケーだよ」って。そんな軽い感じで良いと思う。それでも付き合いたいんだと思うよ、向こうからしたら。

リスナー：じゃあ、もし告白されたら明るい感じで。

石原：絶対そっちのほうがいい。で、「全然考えたことなかったけど、いいよ、付き合ってみる？」くらい。それ、逆にキュンときそうだけどね。ディズニー楽しんでね！

リスナー：はい、楽しみます！ ありがとうございます！

