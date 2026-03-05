乃木坂46の賀喜遥香 遠藤さくらとのユニット曲「マグカップとシンク」ライブ初披露の裏側を告白「さくちゃんと緊張をほぐし合っていました」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月26日（木）の放送では、2月20日、21日におこなわれたライブ「Coupling Collection 2022-2025」で披露した、遥香先生と同期の遠藤さくらさんとのユニット曲「マグカップとシンク」について語りました。

◆ライブ初披露の緊張と舞台裏

賀喜：今回のライブのなかで、他のライブでも披露させていただいた曲もあったんですけど、「マグカップとシンク」は、なにげにライブ初披露だったんですよ！ だからめっちゃ緊張しました……（笑）。さくちゃん（遠藤さくら）と2人ユニットだから「大丈夫かな～？」みたいな（笑）。2人でこの時間をいただいて「うわぁ、緊張するね～」なんて言いながら練習していました。

しかも、この曲は1回だけ、シングル発売記念の配信ライブでやったきりだったので、振り付けも忘れかけていて。だから、一緒に振り動画とかMVを観て、振り付けを思い出しながらやっていました（笑）。

初披露って緊張するんですよ～。「皆さん、どういう気持ちで見てくださるんだろう？」みたいな気持ちもあったし、私たちの前の曲が、川﨑桜ちゃんと一ノ瀬美空ちゃんのユニット曲の「新宿バックオフ」で、2人ユニットの流れで私たちにつながるから、それもまた緊張で（笑）。

「新宿バックオフ」が披露されている舞台裏で、私はさくちゃんとふざけていて。というのも「新宿バックオフ」に「どこから来た？」「忘れた」っていうセリフのところがあるんですけど、そこをさくちゃんと一緒にやって緊張をほぐし合っていました（笑）。緊張したなって思いが強くて、どんな感じだったかあまり覚えていないです（笑）。でも、またどこかでできたらいいな～。

ユニット曲って、私たちにとって特別で、特に2人ユニットでいただけることなんて本当にありがたいことだから、またどこかのライブで披露できるように、私たちも頑張りたいなと思います！

