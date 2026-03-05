乃木坂46井上和「奥田いろはちゃんのソロダンスからの…」5期生楽曲「Just a sec.」ライブ初披露での“演出のこだわり”を語る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。3月4日（水）の放送では、2月22日と23日に開催された「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」で初披露された5期生楽曲「Just a sec.」について語りました。

◆5期生楽曲「Just a sec.」初披露！

井上：「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」で「Just a sec.」の初披露がございました！ 奥田いろはちゃんがセンターで、大人セクシーな楽曲なんですよ。5期生楽曲って、結構バラードっぽい、しっとりした曲が多いなか、久しぶりにこういう楽曲をいただいて、私たちもすごくテンションが上がっておりました。

このライブは、6期生、5期生、4期生、3期生と期別に分かれて楽曲を披露させていただいたんですよ。最後の3期生パートが終わった後、全体曲の「My respect」をやって全員集結、みたいな感じのセットリストだったんですけど、5期生パートは結構自由にやらせていただいた記憶がございます、いい意味でも悪い意味でも（笑）。本当にやりたいことをいろいろ言わせていただいて、ご迷惑をおかけしたところもあると思います。

「Just a sec.」のときも、「どうせなら初披露らしく、かっこよく決めたいよね」ってメンバーと話していて。本当は、各期にそれぞれMCパートがあったんですけど、「ここはMCじゃなくて、ダンスパートにしてもいいですか？」っていう話をさせていただいて、一人ひとりにソロダンスを付けていただいて……それだけで、ダンサーさんにご迷惑をおかけしたなっていうのはあるんですけど、そのおかげで、ラストの奥田いろはちゃんのソロダンスからの「Just a sec.」は、すごく素敵な流れだったなと感じていますし、頑張って良かったなって思います！

今回のライブで初披露だったから、ファンの皆さんが“どういう反応をしてくれるかな？”って、こっちもドキドキなわけですよ。でも、すごくノリノリで、普段のライブの「おい！ おい！」の掛け声とはまた違って。みんなでクラブにいるみたいな……私は行ったことがないので、この表現が合っているのか分からないですけど（笑）。

そんな感じで乗ってくれているような気がして、すごくうれしかったですし、ソロダンスパートもダンサーさんから「クラブっぽい楽しい雰囲気で“イエーイ！”みたいな感じでやりましょう！」っていうお話もあったので、その雰囲気を会場全体で楽しめている感じがして、すごく楽しかったですね！

