乃木坂46井上和「だいたい菅原の咲月ちゃん発です」5期生楽曲「17分間」の“最後のポーズ”の裏話を語る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。3月4日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、2月22日と23日に開催された「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」で披露した5期生楽曲「17分間」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「オリジナルアルバム『My respect』の記念ライブを配信で見ました！ すごく楽しかったです。特に5期生の新曲『Just a sec.』の初披露では、みんなすっかり頼もしくて、素敵な大人になっていて、とても感動しました。個人的に一番好きだったのは『17分間』の最後です。後ろで和ちゃんと（菅原）咲月ちゃんが、こっそり手をつないでいたのが見えて、すごく微笑ましくて幸せな気持ちになりました。毎回この最後に、なぎさつがどんなイチャイチャを見せてくれるのか楽しみです。あれは事前に2人で決めているのですか？」（東京都）

◆「17分間」パフォーマンス裏話

井上：昨日の授業では、2月20日と21日に行ったライブ『Coupling Collection 2022-2025』についてお話しさせていただいたんですけど、こちらの書き込みは、その翌日の22日と23日におこなった「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」についての書き込みでございます。

「17分間」の最後は、センターの川﨑桜ちゃんをドンって抜くカメラに、私と菅原咲月ちゃんだけ映っちゃうんですよ。それで、最初は「冠をしてあげよう」「ハートをしよう」みたいな感じで考えたり、決めたりしていたんですけど、いつの間にか自由に遊べるパートみたいになっちゃって（笑）。

だいたい菅原の咲月ちゃん発です。手を握ってくれたり、一緒にハートを作ったり、いろいろしてくれるところに私が反応するみたいな（笑）。それが、気づいたら定番化されていましたね。なので、実は事前に決めておりません！ 喜んでくれたようで良かったです！

