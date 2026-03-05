3月5日ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026が開幕する。今大会で6回目を迎えるが、日本代表はこれまでに第1回、第2回、そして前回大会で世界一に輝いた。今大会は山本由伸（ドジャース）、菅野智之（ロッキーズ）、菊池雄星（エンゼルス）といったメジャー組が先発投手候補に名前が挙がるが、WBCでは1次ラウンドが65球、準々決勝が80球、準決勝以降が95球の球数制限がある。

侍ジャパンが2大会連続世界一に輝くためには、先発投手だけでなく、“第2先発”の出来不出来が大きく鍵を握ることになる。世界一になった第1回、第2回、第5回大会を振り返っても、第1、2回大会では杉内俊哉（当時ソフトバンク）がその役割を果たした。

特に第2回大会では、3月18日に行われた第2ラウンドのキューバ戦では、5－0の7回から先発・岩隈久志（当時楽天）の後を受けて登板し、3回を無失点に抑え試合を締めると、準決勝のアメリカ戦では先発・松坂大輔（当時レッドソックス）が5回途中で降板。後を受けて登板した杉内が1回1/3を無失点リリーフ。さらに決勝でも7回2/3・97球を投げ、2失点にまとめた岩隈の後、0回1/3を無失点。

杉内は第2回大会、5試合・6回1/3を投げ、防御率0.00と、先発投手に比べて当時は目立たなかったが、世界一に大きく貢献した選手の一人であることは間違いない。

前回大会では、1次ラウンドの中国戦で戸郷翔征（巨人）が3回1失点、韓国戦で今永昇太（当時DeNA）が3回1失点、チェコ戦では3番手で登板した宮城大弥（オリックス）5回からの5イニングを1失点、オーストラリア戦では高橋奎二（ヤクルト）が2回無失点、準決勝のメキシコ戦で山本由伸（ドジャース）が3回1/3を2失点と、決まった投手を“第2先発”として起用するのではなく、先発投手とセットで“第2先発”の投手が起用されていた印象だ。

今大会も前回大会にも出場した宮城、伊藤、髙橋宏斗（中日）をはじめ、大会初出場となる北山亘基（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）、曽谷龍平（オリックス）、隅田知一郎（西武）とチームでは先発をする投手が多く選出されている。先発投手とのタイプによって、第2先発とセットで起用されるのだろうかーー。

どちらにしても試合が動きやすい中盤で、重要な役割を担うことは間違いない。