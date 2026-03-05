2026年3月5日(木)は、一年の中でも屈指の強運日です。この日は「大安」「一粒万倍日」「天赦日」「寅の日」という4つの大吉日が重なる！最強開運日。さらに季節の節目「啓蟄」にあたり、眠っていた運気が目覚め、現実が動き出すタイミングでもあります。

まさに“運命の再起動日”。金運・仕事運・人生の方向性を大きく動かすチャンスの到来です。それでは、未来を動かし幸運に恵まれるおすすめの過ごし方をご紹介します。

1．一粒万倍日で「未来の種まき」をする

一粒万倍日は「一粒の種が万倍に実る日」。この日に始めたことは、後に大きく成長するといわれます。

・新しい財布を使い始める

・口座開設や積立のスタート

・学びや資格取得の申し込み

・理想の未来を書き出す



ポイントは“完璧でなくていいから始める”こと。天赦日と重なるため、不安があっても後押しの力が働きます。

2．天赦日で過去をリセットする

天赦日は、暦の中で最上級の吉日。「天が万物を赦す日」とされ、過去の失敗や停滞が浄化されます。再挑戦、方向転換、新しい決断に最適なタイミングです。これまで踏み出せなかった一歩を、ここで選び直すことで、流れが一変する効果が期待できます。

3．寅の日で金運を循環させる

寅は黄金色の象徴であり、金運と深い縁を持つ日です。「出ていったものが戻る」性質があるため、自己投資や価値ある買い物に最適した縁起の良い日です。

・仕事道具の新調

・学びへの投資

・長く使う良質な品の購入



この日の出費は、未来の豊かさとなって戻りやすいといわれています。

4．大安で運を安定させる

大安は「大いに安し」。何事も滞りなく進みやすい安定の吉日です。強い開運エネルギーを現実に定着させる土台となり、契約や申し込み、重要な連絡にも向いています。

5．注意点：マイナスも増幅する

一粒万倍日など開運日の特徴として、良い行いも悪い行いも増幅しやすい面があります。 ・衝動的な浪費

・ネガティブな言葉

・人間関係のトラブル



この日は特に、前向きな行動と言葉を意識しましょう。

いかがでしょうか。2026年3月5日は、天赦日で過去を赦し、一粒万倍日で未来の種をまき、寅の日で金運を巡らせ、大安で安定させる“運命創造の完成形”ともいえる奇跡の一日です。小さな決断でも構いません。この日に動いた一歩は、2026年後半に大きな実りとなって現れます。3月5日、あなたはどんな未来を選びますか。