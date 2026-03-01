金運を味方につけたいあなたへ── 3月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、9月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 蠍座

あなたのインスピレーションに狂いが生じそう。衝動買いは満足度が低めなので“必要かどうか”を一晩置いて判断を。派手な収入増より、無駄を減らして実質的に楽になる流れ。医療・美容・健康管理への出費は吉〇。後半は仕事の効率化から収入アップの兆しアリ。

★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「トキメキ」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・入浴剤

★幸運を引き寄せるヒント

健康と時間の余白が、最高の金運ブースター。

第11位 乙女座

あなたのお金との向き合い方に変化がある模様。その結果、無駄を削ぎ落とし、本当に必要なものだけを残すことに成功。節約より“仕組みづくり”が幸運を運んできます。固定費の見直しや支払い方法の変更は〇。月末には、停滞していた入金や交渉が動き出すでしょう。

★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「信頼」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・白いタオル

★幸運を引き寄せるヒント

家計のルールを一つだけ決めてみて。

第10位 牡羊座

幸運に恵まれます。ですが、あなたの行動力が増す分出費は多くなる傾向に。自己投資や新しい挑戦に使ったお金は、未来のリターンとなって返ってくる暗示。衝動買いには注意。月末には、判断力も安定。大きな買い物にも追い風が吹きます。情報と人脈が豊かさの入口に。

★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「初挑戦」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・新しいスニーカー

★幸運を引き寄せるヒント

完璧を待たず、最初の一歩を軽く踏み出す。

第9位 天秤座

あなたの人間関係が金運を運ぶ1か月となりそう。誰と組むか、どこでお金を使うかが未来を左右します。お金の貸し借りは曖昧にしないことが守りのポイントに。負担が大きく曖昧なものは手放すのが吉。安さより“トータルバランス”を基準に選ぶと満足度が上がります。

★ラッキーアクション

・がんばるより、心の奥からほどけるような願いが叶いやすい魚座の新月19日には、「家族」に関する願い事を、すでに叶っている前提の現在形で紙に書いて。

★開運アイテム

・鏡

★幸運を引き寄せるヒント

価格は2択以上で比較する。