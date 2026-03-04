乃木坂46井上和「“さすが、かきさくさんだな”って…」初めてパフォーマンスを観た遠藤さくら＆賀喜遥香の“ユニット曲”に感動

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。3月3日（火）の放送では、2月20日、21日におこなわれたライブ「Coupling Collection 2022-2025」で披露された4期生・遠藤さくらさん、賀喜遥香さんのユニット曲「マグカップとシンク」と、5期生・一ノ瀬美空さん、川﨑桜さんのユニット曲「新宿バックオフ」について語りました。井上：遥香さんも「乃木坂LOCKS!」のなかで話題にしていたみたいなんですけど、「マグカップとシンク」ね！ いや～良かったですよね！ もうオタクみたいな反応になっちゃいますけど（笑）。本当に最高でした！お客さんの前でパフォーマンスさせていただくのは今回が初めてということで、私たちも配信ライブでしか観ていないから、通しリハーサルのときに楽しみで仕方なくて！ この「マグカップとシンク」が流れた瞬間、みんな楽屋から出てきて（ステージまで）見に来て（笑）！この楽曲は世界観が確立されていて、“静けさのなかにある強さ”“儚さのなかにある芯の強さ”みたいなものをめちゃくちゃ感じる楽曲だからこそ、あの瞬間は、通しリハーサルの時が止まったというか、場が締まったような気持ちになって“さすが、かきさくさんだな”って思いました。井上：そして、その前に披露した「新宿バックオフ」！ 一ノ瀬美空ちゃんと川﨑桜ちゃんの“さくみく”のユニット曲もいいよね～！ 正直、さくみくでユニットをやるって聞いたときは、メンバーみんなガッツポーズでしたよ。「さくみくユニットきたぁー！」みたいな（笑）。ただ、あの2人のユニット曲なら、きっとキュルルンかわいい系だろうなって思っていたら、ロックテイストというか。しかも、「何 見てんだよ？」っていうセリフから始まるんですけど、そこも甘辛ボイスでかっこかわいい！ 聴けますか？――「新宿バックオフ」のイントロ部分「何 見てんだよ？」「はっ？ お前なんか見てねえし」をオンエア井上：かっこよすぎるでしょ！ 本当に、この2人のペア曲もいいですよね。白石（麻衣）さんと橋本（奈々未）さんの「孤独兄弟」ペアとはまた違って。「孤独兄弟」は、かっこいいお2人が、かっこいい楽曲をパフォーマンスしているじゃないですか？ でも、「新宿バックオフ」は、かわいい2人がかっこいい楽曲を披露している。このバランスを考えた秋元（康）先生ってすごいな！ って改めて思いましたし、またライブでも披露してほしいなって勝手に思っています（笑）。「Coupling Collection 2022-2025」全部良かったなー！ まだラップパートの話もしたいし、動物パートの話もしたいし……（笑）。好きな楽曲が多すぎるんですけど、なかなか披露できない曲をたくさん披露させていただいたので、皆さんにも、思い入れのある楽曲がいろいろあるんじゃないかなと思います。乃木坂46は素敵な楽曲がたくさんあるので、このライブを機に、ぜひいろんな楽曲を聴いていただけたらうれしいなと思います！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info