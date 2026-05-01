Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「もう行くしかないっしょ！」恐怖の“逆バンジー”で見せた決死の覚悟と舞台裏

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月27日（月）の放送では、超現代史のスタンダード授業「みんなの今」を実施。生徒（リスナー）から寄せられた「テレビ×ミセス」（TBS系）の感想メッセージを紹介しました。大森：今夜は超現代史のスタンダード授業「みんなの今」でございます！ 先週のミセスLOCKS! のなかで生徒のみんなにお知らせをしましたが、5月からは藤澤先生が単独でこの超現代史の授業を担当することになりました！若井：はい！藤澤：（子どもに話しかけるような高い声で）お友達のみんな、よろしくね～！大森：ちょ、キツイ、キツイ、キツイ！藤澤：本当に心配されちゃうから（笑）！大森：みんな聴かなくなっちゃうから（笑）!!藤澤：よろしくお願いしますよ！ 本当に！「テレビ×ミセス」初回放送を観ました！ 私は今、大学生で一人暮らしをしています。家に1人でいるとあまり笑うことはないのですが、久々に大笑いしました！ 特に「若井つり堀」で、気づいたら声を出して笑っていて、自分でも驚いたほどです（笑）。ミセス先生の姿が新鮮で全部最高でした！ 個人的に月曜日は憂鬱になりがちですが、テレビとラジオで毎週月曜日が楽しみになりました！ 高所恐怖症の若井先生ですが、逆バンジーはどうでしたか？（大分県 19歳 女性）

✂️❎テレビ×ミセス ちょい見せ



逆バンジー初体験！#若井滉斗 さんのコメントに注目🤭



続きはTVerで配信中📺📡https://t.co/Aq8syjjAYI#テレビミセス#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/Mg9FDcQjDD

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) April 12, 2026若井：わ～！大森：一人暮らしで、家で見てくれたってことでね！若井：「テレビ×ミセス」を見てくれたんだ、初回！ うれしいね～！大森：若井の良さが本当に出ていた初回でしたね！若井：ありがとうございます！大森：逆バンジーが決まったときは、どういう腹のくくり方だったの？若井：いや、「もう行くしかないっしょ！」っていう。大森：「もしかしたら俺かな？」みたいなのはあったの？若井：いや、でも最後まで本当に分からなかったから。大森：あれ、本当にガチで分からなかった！若井：そうそう。それぞれ良かったし「粉落ちターザン」も良かったから。どうなるかな？ と思ったけど、やっぱり……俺だったね！

✂️❎テレビ×ミセス ちょい見せ



粉落ちターザン企画中に起きてしまった

まさかの"粉飾疑惑"の一部始終を大公開📹



最後の #藤澤涼架 さんの

仕上がりがすべてを物語っています⚖️



"粉飾疑惑1"はTVerで確認できます📺📡https://t.co/Aq8syjjAYI#テレビミセス#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/Xok48CGHdb

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) April 10, 2026大森・藤澤：（笑）。若井：俺だったわ。大森：どうなんだろうと思って。若井：でも逆バンジー、良かったよ。大森：え？ どう良かった？若井：ち、違うよ……客観的に見て！大森：またやりたいの？若井：ちゃうよぉ！！大森：ちゃうよぉ！若井：ちゃうよぉ！ それは！藤澤：ちょっと優しい入り口（笑）。若井：もっとやばい恐怖が逆バンジーで、わぁ！ って押し寄せてくると思ったら、いざやってみたら、わけが分からなかった！大森：じゃあ、分かるまでやる方向で。若井：分からなくっていいのよ、これに関しては！大森：分からなかったら解けるまでやったほうがいいじゃん。若井：いい！ いい！ もう！大森：もういい！ いい！ いい！若井：もういい！ いい！ いい！藤澤：拒絶すごい人（笑）。若井：お楽しみに！ これからも！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info