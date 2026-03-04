乃木坂46井上和「みんな気づきました!?」ライブで披露した「君と猫」の“衣装の秘密”とは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。3月3日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、2月20日、21日におこなわれたライブ「Coupling Collection 2022-2025」について語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「有明アリーナでのライブ、お疲れさまでした！ 僕は『Coupling Collection 2022-2025』の初日に参加しました。特に印象に残っているのは『君と猫』です。“拾ってください”の箱から、猫になって登場する姿がとてもキュートで、曲中のモニターに流れた、メンバーが愛猫と戯れている写真もかわいくて最高でした！ また個人的推し曲の『あの光』や『雪が降る日にまた会おう』のパフォーマンスも観られて良い思い出ができました。素敵なライブを本当にありがとうございました！」（東京都）井上：これは、私たち乃木坂46が2月20日から23日まで4日間にわたっておこなったライブについての感想ですね！ こちらこそ、本当にありがとうございました！ この生徒さんは、20日と21日におこなった乃木坂46のカップリング曲を中心に編成したライブ「Coupling Collection 2022-2025」の感想を書いてくれました。「君と猫」も「あの光」も「雪が降る日にまた会おう」も私が参加させていただいた楽曲なんですけど、「君と猫」はすごく楽しかったんですよね～！ 意外に思われる方が多いかもしれないですけど……っていうのも、“猫”のイメージをつけられるたびにツンケンしすぎちゃったので（笑）。でも、あんなにかわいい衣装を着て、猫耳も着けて、しかも、みんな気づきました!? 猫の手の手袋をしていたんですけど、ちゃんと指先まで動くようになっていたんですよ！ 猫の手袋ってひとまとまりでモフッとした、指がバラバラに動かないような手袋を想像される方が多いと思うんですけど、指がちゃんと動くからピースもできるし、それこそ、みんなで話していたのは、「この手袋で『好きというのはロックだぜ！』も踊れるね」って言って（笑）。そういうのもかわいかったし、繊細な表情も作れたので面白かったです。最初にコントというか、茶番みたいなこともあって楽しかったですね（笑）。「あの光」「雪が降る日にまた会おう」も構成を結構変えて披露させていただいたりして、いろんな楽曲を披露させていただきました。――その後も「Coupling Collection 2022-2025」で、和先生が参加していない楽曲ついて話す場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info