第一三共ヘルスケアダイレクトは、スキンケアブランド「ライスフォース」誕生25周年を記念した朗読＆トークイベント「Rice Force Night」を3月14日21:00から、ライスフォース公式YouTubeおよび公式Instagramで無料配信する。本イベントは「急がば、育め。」をテーマに、25年間掲げてきた“育むケア”の価値をあらためて見つめ直す特別配信だという。

ライスフォース25周年記念「Rice Force Night」

第1部では、CMディレクター・映画監督の箱田優子氏による書き下ろし短編小説『トッツィーはおしゃべり』を、フリーアナウンサーの堀井美香が朗読。忙しい日常のなかで立ち止まり、自分自身を見つめる時間を届けるとしている。

第2部では、堀井美香と笹川友里がクロストークを展開。年齢を重ねること、キャリアを育てること、自分自身と向き合うことをテーマに、“急がずに進む”生き方について語り合うという。

笹川友里(ささがわ・ゆり) トークゲスト

ライスフォースは2001年の誕生以来、「与えるケア」ではなく「育むケア」という考え方を提案してきたブランド。米由来の発酵成分「ライスパワーエキス」を配合し、肌を慈しむスキンケアを展開している。

イベント名は「Rice Force Night」。視聴はライスフォース公式YouTube @officialRiceForce および公式Instagram @riceforce で可能。無料配信となる。