マイナビグループのエクスメディオは3月3日、新サービス「医業支援のミギウデくん」をリリースした。マイナビグループの医業支援機能を結集し、診療＋人材＋経営の支援をワンストップで提供する、クリニック向け有料会員制サービス。

「診療」「人材管理・教育」「経営」「福利厚生」の4領域から支援

「昨今、時代の移り変わりとともに医療のかたちも大きな転換期を迎えている」と同社。とりわけクリニックや中小病院の経営は、診療を継続していく上で「医師やスタッフの地域偏在を踏まえた人材確保、定着、育成」「法令・制度改正に対応した医療の質、安全の担保」「高齢化や地域の人口構造変化に伴う需要変化」など複合的な課題に直面しているという。

こうした環境変化と現場で上がる課題を背景に、同サービスが立ち上げられた。これまで培ってきたノウハウとグループシナジーを活かし、地域医療の持続可能性を"現場で使える形"で支えることを目的としている。

月額会費を基本料金としてクリニックや中小病院が使いたいサービスを選んで使うことができる「選択型の月額サービス」となっており、「診療」「人材管理・教育」「経営」「福利厚生」の4つの柱(支援領域)で構成されている。ミニマムで月額4,990円、フルパッケージでも月額5万4,890円で利用できる(いずれも税別)。

365日相談を受け付ける専門医チーム

「診療」の領域では、専門医不足・診療科偏在が中長期課題として議論されるなか、現場では専門外診療への不安や常勤採用の予算面での困難さ、非常勤の人材不足などの声が上がっているという。

この点をサポートするために、「Ai(アイ)クリニックコンサルト」を展開。365日相談を受け付ける専門医チーム(皮膚科・眼科・泌尿器科・小児科ほか順次拡充)に、同一医療機関(医療法人)の所属医師であれば誰でもコンサルト可能となっている。

人材採用から育成までワンストップ支援

「人材管理・教育」の領域では、人材確保が難しくなるなか、現場では選考や育成に時間を割けないことやノウハウ不足、離職率の高さなどの課題が上がっているという。

この点をサポートするために、「クリニック向け 採用・人材関連サービス」を展開。医療人材サービス20年以上のマイナビグループのシナジーを活用し、人材採用から育成まで、医療・福祉業界に特化したワンストップ支援から専任エージェントによる人材紹介までが「単一窓口」から相談できる。

経営支援メニューの会員優待

「経営」の領域では、現場では集患やコスト最適化に取り組むための業者やサービスの選び方が分からない、後回しになるなどの声が上がっているという。

この点をサポートするため、「経営支援メニューの会員優待」を展開。地域性も考慮した集患対策サービスや、災害時に活用できる診療所のハザード関連情報などを"会員優待"という形で、会員価格で手に入れることが可能に。さらに、会員限定で設置型社食のトライアルが無料になるなど、複数の提携サービスも展開。

スタッフ・従業員向け優待

「福利厚生」の領域では、スタッフの幸福度やエンゲージメントが医療安全や患者評価と関連するとのこと。また、スタッフ満足度を上げることで、退職者を減らして医療提供体制に穴が開くのを防ぐことができるという。

この点をサポートするため、福利厚生として使える「スタッフ・従業員向け優待」を展開。仕事でもプライベートでも使えるシューズや、忙しいスタッフでも健康的な食生活を支えやすい宅配食など、現場の実情に合う優待を受けられる。

なお、同社はそれぞれの支援領域において、サービス追加やアップデートを順次行っていくとしている。