カゴメは3月10日、「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース」(店頭想定価格140円前後)を全国で発売する。これを記念し、同日から期間限定ショップ「なになに味?JUICE STAND」を渋谷・三千里跡地で開催する。

オレンジ果汁不使用でオレンジの味わいを再現

「KAGOME Beyond(カゴメ ビヨンド)」は、同社独自の「野菜・果実を活かすブレンド技術」を結晶させ、既成概念を超える新たなおいしさを提案する新ブランド。その第1弾として、同商品を発売する。

気候変動による異常気象の影響でオレンジの生産量が減少し、オレンジ果汁の供給不安や価格高騰が続いている。こうした状況を受け、同社では「野菜・果実ミックスジュース」の開発で培ってきたブレンドの知見と技術を活かし、オレンジ果汁を使用せずに、オレンジのような味わいや香りを再現する新しいジュースの開発に取り組んだ。

オレンジ果汁の輸入価格の推移

目指したのは、オレンジ特有の「味の厚み」と「爽やかな甘さ」。オレンジの香りや味わいを構成する要素を分析し、それらを再現できるよう、フルーツのような自然な甘みを持つニュージーランド産の「黄にんじん」をベースに、甘みを補う「りんご」、トロピカルな香りを加える「パインアップル」などを組み合わせ、オレンジのような味わいを実現した。オレンジジュースの価格が高騰する中でも、おいしさ・満足感・手頃さも兼ね備えた"新しい選択肢"として楽しめる。

新感覚ジューススタンドが期間限定オープン

なになに味?JUICE STAND

これを記念し、発売初日の3月10日より期間限定ショップを渋谷にオープンする。

1階にて、パッケージをスリーブで覆い中身がわからない状態の同商品を来場者に無料で配布。地下フロアでは掲示されたヒントを見ながら、「何の味か分からない状態」で試飲し、その場で味を予想する。最後に、ヒントエリア横の解答エリアで答え合わせをする構成となっており、"味覚を思考する"新感覚のジューススタンドとなっている。日時は3月10日～3月15日11:00～18:00。初日のみ13:00～18:00までとなる。