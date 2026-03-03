乃木坂46井上和 大河ドラマ「豊臣兄弟！」で演じる茶々ゆかりの地・滋賀県長浜市をイベントで訪問「茶々にとっても大事な場所」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。3月2日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、2月3日に和先生が参加した「福豆まき『長浜招福祭』」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「2月3日の節分の日に、和先生が参加していた滋賀県長浜市の福豆まき『長浜招福祭』に私も参加しました。たくさんの子どもたちが楽しく豆まきしていて、そのなかで、なんと和ちゃんが投げてくれた5色豆が僕のところに飛んできました！ キャッチした瞬間はビックリしましたが、とても良い思い出になりました！」（滋賀県 21歳）

◆豆まきイベントで子どもたちと交流！

井上：先月の授業でも少しお話したんですけど、2月3日に「長浜招福祭」というお祭りに参加させていただいて、豆まきをしてきました！ 本当にすごく楽しかったです！

5、6歳の子どもたちと一緒に豆まきをさせていただいたんですけど、私は節分が好きで豆まきも好きで、一人暮らしをするようになってからも、お豆を買って豆まきをするんですよ。でも、子どもたちと一緒に豆まきをする機会はなくて、私にもきょうだいがいるとはいえ、もうそんなに小さくないので（笑）。だから、すごく久し振りに小さい子たちと触れ合えて、すごく楽しかったです！

大河ドラマ「豊臣兄弟！」の出演者として参加させていただいたんですけど、会場となった滋賀県長浜市は秀吉、秀長兄弟のゆかりの地でもありまして。私が演じさせていただく茶々にとっても大事な場所です。

小谷城も近くにあって、以前に関ケ原のイベントに出演させていただいたときも、ゆかりの地を巡るということで長浜市や長浜城におじゃまさせていただいたことがあったので、今回が2回目の長浜城！ 本当に素敵な場所でしたね。そして、「豊臣兄弟！」で私がいつ出演するのか……楽しみにしていただけるとうれしいなと思います！

＜番組概要＞

