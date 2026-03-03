洗濯の仕方もわからない…新しい学校のリーダーズ KANONが明かす上京当時の新生活の不安

――リーダーズからの「新生活のアドバイス」
SUZUKA：さあ、今夜は新しい学校のリーダーズLOCKS!のメイン授業をお届けします！「青春コーリング」、青春の様々な悩みを、直接聞いていく授業です。
RIN：まずは書き込みを紹介します。
＜求:AG 愛知県 20歳 女の子 ＞
私は4月から新社会人で初めての一人暮らしをします！ なにか新生活でアドバイスがあれば教えていただきたいです。
RIN：この4月からってことは、1ヶ月後から初めての一人暮らし！ ドキドキするよね〜。
SUZUKA：ドキドキ！ じゃあ、早速電話して直接話聞いていきましょうか！ では、青春コーリング!!! もしもし〜！
求:AG：もしもし。
SUZUKA：もしもし、求:AGさんですか？
求:AG：はい、よろしくお願いします。
全員：よろしくお願いします。
SUZUKA：どうも！ 新しい学校のリーダーズです。メッセージを読ませていただきました。初めての1人暮らしということで、何か新生活のアドバイスがあればということですけど、今の1人暮らしに向けてのお気持ちはどんな感じですか？
求:AG：全く家事とかできないので、洗濯の仕方とかもわからないので不安です。
SUZUKA：あ、KANONちゃんと一緒じゃない。
KANON：KANONちゃんは、柔軟剤と洗剤の違いがわからなかったので。私が初めて1人暮らしをしたのは大学1年生か。で、上京したのは高校1年生なんだけど。ほんとに同じで、洗濯もしたことない。で、強いて言えば、お皿洗いをしたことあるかなくらいの感じなのに。突然1人で上京することになって。
でも、なんとかなるのよね。やっぱ生きていかなきゃいけないからさ。今は不安かもしれないけど。私も不安だったんだけど、実家を出てしまえばやらなきゃいけないから。自然とさ、覚えようとするじゃない？ そうしたら、気づいたら多分全部できるようになってるから、心配しなくても大丈夫！
SUZUKA：確かに。不安なんやったら、不安なままで良いんじゃないかな？
KANON：そう、全然良いと思う。
SUZUKA：「うわ、これ足りひん！ これどうやってやるか分からへん！」ってなったときに、1つひとつ調べるか、教えてもらうか何かしらして。それをルーティン化していったりとか、日常に落とし込んでいって自立していくということだな。
KANON：成長ってことだ。
SUZUKA：今のアドバイスを聞いて、求:AGさんはどう思いました？
求:AG：やっぱり気合いでなんとかなるんだなって思いました。
RIN：うん、気合いは大事だよ。なんとかなる。
SUZUKA：求:AGちゃんは気合をちゃんと持っていますか？
求:AG：気合十分です。
RIN：良かった、じゃあ大丈夫だよ。4月からは何をするために1人暮らしをするの？
求:AG：動物病院で動物の看護師をやります。
MIZYU：看護師かっこいい！ 動物病院？
求:AG：ワンちゃんとか猫ちゃんの診察のお手伝いとか、手術のお手伝いとか。
KANON：大事なお仕事！
SUZUKA：なんで、その職業を目指すことになったんですか？ なにか理由はあるんですか？
求:AG：小さいときからずっと動物が好きで「動物に関わる仕事したいな」ってずっと思っていたので。
SUZUKA：ちなみに、犬10匹飼ってるとかあるんですか？
求:AG：全然2匹なんですけど。
KANON：でも2匹も飼ってるんだ！
SUZUKA：2匹か、私の実家と一緒だ！ 犬種はなんですか？
求:AG：キャバリアっていう犬種なんですけど、毛の長いやつ。
RIN：かわいいよね、キャバリアね。
MIZYU：動物が好きなんですね。
RIN：でも好きなことってさ、絶対に突き詰めたら楽しいしさ、夢の職業だったところに1歩足を踏み入れるっていうことがあるだけで。1人暮らしをすることになっても、ワンちゃんだったり猫ちゃんだったりの存在が癒しになるかもしれないね。
KANON：そうだね。実家からは遠いんですか？ 1人暮らしする場所は。
求:AG：県内なんですけど、車で40分くらい。
MIZYU：近いけど、遠いんだね。「リーダーズのことを好き」って書いてあるんですけど、好きなんですか？
求:AG：はい、大好きです。
KANON：だって求:AGだもん。
MIZYU：ライブには来てくれたことがあるのかな？
求:AG：はい。「新しい学校はすゝむツアー」にも4都市ぐらい。
MIZYU：お、めちゃめちゃ来てくれてる！
求:AG：愛知公演のときに「求む:五感」っていうプレート持っていて、SUZUAKちゃんが「Arigato」のときに五感を刺激してくださって。
SUZUKA：五感を刺激されたのかい？ 刺激されましたか？
求:AG：はい。
SUZUKA：気持ちよかったですか？
求:AG：はい（笑）。
SUZUKA：何、照れてんだよ（笑）。
MIZYU：生活は後々ついてくるっていうか、帰ってきたら洗濯しなきゃいけないし、ご飯も食べたいし、ご飯を食べたらお皿を洗いたいし、次のお皿を使うには洗わなきゃいけないし。そういう畳みかけてくる生活に必要なものを1つ1つ、我々の音楽を聴きながらクリアしていけたら良いなと思っております。
KANON：でも1人暮らししたほうができることって逆に増えるじゃん。他にもね、1人暮らしだからこそできることをたくさん見つけて、大変なことよりも楽しいことを考えたら良いんじゃないかなって思いますね。
MIZYU：楽しんでね。
RIN：話を聞かせてくれてありがとう！
SUZUKA：バイバイ〜！
