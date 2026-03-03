なにわ男子・大橋和也、きゃりーぱみゅぱみゅに衣装プロデュースを直談判「個性爆上がりなステージ衣装を」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、なにわ男子の大橋和也さんをゲストにお迎えしてお届けしました。バラエティ番組で見せる突き抜けた明るさと、ステージでの圧倒的なパフォーマンス。そのギャップで多くのファンを魅了するなにわ男子の大橋和也さん。アイドルの世界に足を踏み入れたきっかけは、母親に勧められて通い始めたボーカル＆ダンススクールでした。当初は「嫌々だった」そうですが、次第に歌って踊ることの楽しさに目覚めていったといいます。オーディション会場で大橋さんを圧倒したのは、周囲の練習生たちの「キラキラ感」でした。「“なんやこのキラキラしてる人たちは！”と思って。先輩方のステージを見て、こんな場所に自分も立ってみたいと強く感じたんです。何より、それを見ているファンの方たちがみんな笑顔だったので、自分も人を笑顔にできるアイドルになりたい、それが全ての始まりでした」と当時の記憶を振り返ります。大橋さんは、なにわ男子でリーダーを務めていますが、自ら手を挙げて就任しました。リーダー職のスタイルは「牽引」よりも「伴走」に近いといいます。「先頭に立ってみんなを引っ張るのがリーダーのイメージかもしれませんが、僕は意外とみんなについていくリーダー。メンバーがしっかりしすぎているので」と大橋さん。そして、語彙力に自信がないと笑う大橋さんは、言葉で指示を出す代わりに、ジェスチャーを駆使して思いを伝えるそうです。するとメンバーが思いをくみ取ってくれるので「なにわ男子の存在ってめっちゃいいなと思って」と絆の深さを噛み締めます。話はプライベートな話題へ。テレビで見せる「元気印」のイメージとは裏腹に、自身の性格を「意外と根暗です」と分析します。「家ではほんまに一言も喋らへんし、プライベートでの人との交流もあまりないんですよ。家で過ごすか、外出は買い物か自分のメンテナンスに出かけるくらい」。自分の時間を大切にする大橋さんは、アニメ鑑賞や読書、そして何よりも料理が好きだといいます。料理へのこだわりは、道具選びにも顕著に現れています。「調理器具や家電が好きで、集めるのが趣味なんです。今、家には包丁が13本あります。形がかっこいいなと思ったり、使い勝手を考えたりしているうちに増えてしまいました」。日々の忙しい中でも、スーパーで食材を買い込み、自ら包丁を握る。「料理をしている時間は他のことを考えずに済む“無になれる時間”」であり、貴重なリフレッシュ時間となっているようです。ゲストが背中を押された作品を紹介するコーナーで、大橋さんが挙げたのは映画「RENT/レント」（2006年日本公開）でした。高校の授業で初めて見て、思わず涙を流した作品だったと振り返ります。「人種差別とかもある世の中で、差別関係なくみんなが集まって歌う姿だったりとか、一人一人が主人公となって描かれているような作品なんですけど。その力強さがすごい僕の胸に響いて大好きな作品となりました」と、力強く歌い生きる登場人物たちの姿に、強く心を打たれたと言います。小さい頃にゴスペルも含めたアカペラで活動していた時期もある大橋さんにとって、劇中歌「Seasons Of Love」は大好きな曲であり、この作品は今でも表現者としての原点。そんな大橋さんは、今年4月下旬から上演されるミュージカル『AmberS -アンバース-』に、timeleszの寺西拓人さんとダブル主演で挑みます。「デビュー後初の舞台作品になっています。是非皆さんに来ていただきたいと思っております」と語るその声には、表現者としての確かな覚悟が宿っているようでした。上京して早5年。当初は白とグレーで統一した無機質な部屋に住んでいたそうですが、ふと「やばい、なんか孤独や……」と感じ、温もりを求めて「木」と「観葉植物」を取り入れるようになったと言います。「葉がピンとなっていたら“あ、今日も元気やな”と思ってちょっと面倒を見たくなるんですよ。しかも、なんか空気もめっちゃ良くなるんですよね」。そう語る大橋さんは、テレビ台を特注して電源コードを隠し、生活感を排除しながらも、ベージュのトーンと植物の緑に囲まれた安らぎの空間を作り上げています。お気に入りのソファでレコードを聴き、「ジャケットが可愛い、可愛くない」で選ぶ「ジャケ買い」を楽しんでいることも明かしました。対談の後半で盛り上がったのが「衣装」に関する話題です。大橋さんはきゃりーの衣装について「映像も見させてもらったり、写真も見させてもらったんですけど、毎回めちゃくちゃ可愛いなと思っていて」と絶賛。ちなみに、なにわ男子の衣装はグループ最年少の長尾謙杜さんが担当していることでも知られていますが、大橋さんから「もし、よろしかったら僕たちの衣装もちょっとプロデュースしてほしい」というオファーが飛び出すと、きゃりーも「えー！ したすぎる！」と興奮気味に応えます。大橋さんがソロのときの「特徴的な衣装」なるキーワードを投げかけると、きゃりーは、自身の衣装制作において「重くないこと」「肌触りが良く、パフォーマンスを邪魔しないこと」を大切にしていると明かします。独自のファンタジーな世界観を持つきゃりーと、個性豊かななにわ男子との遭遇。もしこのコラボが実現すれば、大橋さんいわく「個性爆上がりなステージ衣装」が見られるかもしれません。2週にわたる対談を終えて、きゃりーは「ここまで裏表のない人って存在するんだっていうぐらい、皆さんが思っている通りの素敵な人でした。みんなを元気にしてくれそうだし、自分が思っていたよりも倍以上、元気！」と、大橋さんの人柄に太鼓判を押していました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN