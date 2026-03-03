今日の運勢は？ ★2026年3月4日（水）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月4日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月4日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？予想外のラッキーなことがありそう。今日は何だかふわふわした気分で過ごすかも。お気に入りのカフェでゆっくりするのもおすすめ。今後について考えたり、チャレンジしたいことをまとめてみましょう。やる気スイッチが入るので、本気になって取り組みたいことをやってみましょう。ダイエットなど始めてみるのもアリ。キツすぎないメニューを作って、毎日達成できると良いでしょう。柔軟な対応をすると上手くいきそうな日。先輩から何か教わる場合もありそうなので、しっかり聞いておくと良いでしょう。分からないことがあれば、その場で解決するとスムーズなようです。みんなのまとめ役になりそう。相手の意見を上手く引き出せたり、全体にとってプラスになる動きができたりするようです。気を使う場面が多くなりそうなので、一人になったら自分にご褒美を。考えていることや行ってみたいことがあれば、遠慮せずに伝えてみると良いかも。きちんと意見を言ってみると、周りの人たちもあなたのことが分かって、賛同してくれそう。勇気を出してみて。予定が多くなると、うっかりミスが増えてしまうかも。色々な人から話しかけられるようなので、大事なことはメモなどを残しておくと良いでしょう。今夜は早めに就寝をするのもいいかも。家族のサポートをするなど、忙しい一日になりそう。ですが、悩んでいたことが解決できるなど、スッキリとした気持ちになれるようです。心が落ち着けば、仕事や勉強などにじっくり取り組めることでしょう。今日は、ためてしまった物事を片付けると◎。午前と午後でやることを決めてテキパキ行ってみましょう。苦手なものが克服できると、スッキリできて何だか自信もついてくるようです。気になる相手と話せるチャンスがありそう。カッコつけずに、素の自分で接すると上手くいきそう。趣味の話や最近あった出来事など、話したいことを話してみると良いでしょう。気がかりだったことが、解消されていくようです。ほっとする気持ちと切ないような気持ちが入り混じるかも。今日は周りのことよりも自分を優先し、リラックスできるひと時を持つようにしましょう。予定通りにいかないと、焦ったりイライラしたりしてしまうかも。上手くいかないと感じても、ガッカリしないようにしましょう。あえて他のことをやってみるのもアリ。好きな物事を優先するのも良いでしょう。自分とは正反対の相手やライバルと向き合うことになりそう。感情的になりすぎないよう、深呼吸をしたり休憩したりして気分を変えるようにすると吉。お気に入りの飲み物をいただくのも良いでしょう。驚くようなニュースなどで、気分が落ち着かない場合があるかも。周りの人とコミュニケーションをとり、冷静な思考が戻ってくるようにすると良いでしょう。爽やかな香りでリフレッシュするのもおすすめです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/