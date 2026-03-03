ミクシオマーケティングは、ノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」のプロモーションの一環として、3月17日から4月5日までの20日間、心斎橋筋商店街において大規模なプロモーションを実施する。

TRICKS(トリックス)

トリックス限定セット

TRICKS(トリックス)は、1枚あたり約17kcalのヘルシーなノンフライポテトチップス。今年新発売のサワークリームオニオン味を含む4種類を展開中。インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線機内での提供実績もあるという。

大阪を代表するショッピング通りである心斎橋筋商店街は、ファッション、グルメ、カルチャーの最新トレンドが集結する、年間1,000万人以上が訪れる関西屈指の商業地。同社はプロモーションを通じて、トリックスを関西の皆様にも知ってほしいとコメントしている。

開催概要

・フラッグ掲示

心斎橋筋商店街全体に「TRICKS」とCM起用タレントのKEY TO LITのフラッグを掲示し、商店街を「TRICKS」一色に彩る。

期間：2026年3月17日～23日

場所：心斎橋筋商店街

・大型ビジョン

道頓堀のトンボリステーションとツタヤエビスバシヒットビジョンでトリックスのCMをシンクロ放映。同時に映像と音声が流れることにより、戎橋にいる方の視線をキャッチし、道頓堀をジャックする。

放映期間：2026年3月23日～4月5日

・心斎橋161のCANDY A☆GO☆GO！店舗をジャック

店舗がトリックス一色になり、ぷっくりシールなどのグッズを含む限定セット(3,000円)を販売する。トリックス単品でも購入可能とのこと。

期間：2026年3月17日～4月5日

場所：キャンディ・ア・ゴー・ゴー 大丸心斎橋161店

