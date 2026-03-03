ウェルカムが運営するDEAN & DELUCAは3月10日より、ブランド初となるベビー向けシリーズをオンラインストア限定で発売する。

DEAN & DELUCA for baby

同コレクションは、ベビーとの毎日に寄り添うことをテーマに展開。ベーシックなカラーで空間になじむデザインと、心地よい素材使いにこだわったアイテムをそろえた。テーブルウェア、ベビーウェア、ペアレンツバッグなど多彩なラインナップとなる。

DEAN & DELUCAは"Living With Food"「"食すること"とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーに掲げ、世界中の食を通じて"食するよろこび"を届けてきた。人生のファーストステージであるベビー期にもその想いを広げ、食卓や日々の団らんに自然に溶け込むコレクションとして提案するという。

木の温もりを感じられるテーブルウェア

天然木の個性を活かし、神奈川県小田原の職人が仕上げた木のうつわを展開。欅・胡桃・桜・楓を使用し、木目や色合いの違いを楽しめる。お食い初めなどのお祝い事から日常使いまで幅広く対応する。

両手 ストローマグ 2,090円/シルバーメッキカトラリー ギフト 6,380円

電子レンジや食洗機に対応した樹脂の器やカトラリーのセットも用意。プレートとボウルは内側がわずかに反り返った設計で、最後のひとくちまですくいやすい仕様とした。ライトグレーでそろえた両手ストローマグもラインナップする。

出産祝い向けにはシルバースプーンとフォークのセットも展開。銀のスプーンをくわえて生まれてきた赤ちゃんは幸せになるという言い伝えにちなみ、幸せへの願いを込めたアイテムとして提案する。

【商品概要】

天然木お食事ギフト 欅・胡桃・桜・楓 13,200円

テーブルウェアギフト 9,680円

両手 ストローマグ 2,090円

シルバーメッキカトラリー ギフト 6,380円



肌触りにこだわったベビーウェア

オーガニックコットンを使用し、愛媛県今治の職人が織り上げたベビーウェアとタオルを展開する。

スリーパーやスタイは、表に無地ガーゼ、裏にストライプ柄パイル地を使用。軽さとやわらかさを両立した。

「バスタオル」「フェイスタオル」「ハンカチタオル」は上質でやわらかく、毎日のケアに寄り添うアイテムとして登場。白とグレーのシンプルな配色で、贈り物としても選びやすく、ギフトボックスも用意されている。

スリーパー&スタイ ギフト 12,100円/スタイ グレー・ホワイト 2,640円

スワドル&スタイ ギフト 6,600円/バスタオル ギフト 8,800円

スワドルは高い吸水性とやさしい肌触りが特長で、新生児のおくるみやひざ掛けとしても使える。

【商品概要】

スリーパー&スタイ ギフト 12,100円

スタイ グレー/ホワイト 2,640円

スワドル&スタイ ギフト 6,600円

バスタオル ギフト 8,800円



シェアして使えるペアレンツバッグ

パパママ兼用で使える大容量のペアレンツバッグと、巾着ポーチ2個セットを展開。耐久性に優れたナイロン素材 CORDURA fabric を使用し、2箇所のドリンクホルダーを備える。

ペアレンツバッグ

手持ち・肩がけ・斜めがけに対応し、ベビーカーへの取り付けも可能。子育て後も使いやすいシンプルなデザインとした。

ペアレンツバッグ 9,900円/巾着ポーチ2個セット 2,970円

【商品概要】

ペアレンツバッグ 9,900円

巾着ポーチ2個セット 2,970円



販売は3月10日11時よりオンラインストアで開始する。