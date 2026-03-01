三井不動産レジデンシャルは2月24日、千葉市「幕張ベイパーク」において、他6社と共に推進する分譲住宅事業「幕張ベイパーク ライズゲートタワー」を竣工した。2月25日より引渡しを開始した。

幕張ベイパーク ライズゲートタワー 外観

同物件は、地上38階・全768戸の超高層免震マンション。幕張ベイパークは10年かけて約5,000戸を整備する街開発の第5弾であり、今回竣工した「幕張ベイパーク ライズゲートタワー」はプロジェクト第5弾となり、街の開発は最終ステージへ突入した。

外観デザインには世界的建築家シーザー・ペリ氏設立の設計事務所「Pelli Clarke & Partners」を起用した。「Concerto Rise(自然と煌めきの協奏)」をコンセプトに、周辺の豊かな自然環境を建物デザインに取り入れた。外構にはシンボルツリーやビオガーデンを配し、生物多様性保全の「いきもの共生事業所認証(ABINC認証)」も取得している。

ツリーデッキ

1階共用部デザインには、「ザ・ペニンシュラ東京」などの内装デザインを手がけたデザインスタジオが担当。ライブラリーラウンジには、「バリューブックス」が選定した約1,200冊の蔵書を設置した。

ライブラリーラウンジ

そのほか、それぞれ異なる楽器をモチーフとした「パーティルーム」「ミーティングルーム」「ゲストルーム」「ビューラウンジ＆ゲスト」など、多彩な共用空間を整備している。

ゲストルーム

併設する木造平屋の商業施設「つなぐば」は、全国各地で美味しいものを作る農家や、こだわりの逸品を作っている作家の作品を訪れた人に繋げ、食を通じて街の賑わいを生み出す施設。施設内にはレストランや喫茶店、物販店舗がオープンする。