乃木坂46賀喜遥香「梅澤美波さんの背中を見て涙が…」ライブで披露した「踏んでしまった」での激アツ演出に感動

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月26日（木）の放送では、2月20日、21日におこなわれたライブ「Coupling Collection 2022-2025」に参加した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。

◆「Coupling Collection 2022-2025」の激アツポイントは？

賀喜：今日の授業は、2月20日と21日におこなったライブ「Coupling Collection 2022-2025」の振り返り授業！ いっぱいお話したいことあるんですけど、みんなの感想を読みながらお話していきます。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は『Coupling Collection 2022-2025』の初日に参加したのですが、とにかくセトリが良すぎて、まさに伝説級でした。1曲目の『真夏日よ』からコールと煽りで最高潮に盛り上がり、聴きたかったカップリング曲も披露されて大満足のライブでした！」（東京都 22歳）

賀喜：満足してくださって良かった～！ ライブ初日の1曲目は「真夏日よ」からスタートさせていただいて、こちらは乃木坂46 明治神宮野球場公演 10thメモリアルソングです。昨年の真夏の全国ツアーで特に披露させていただいていた楽曲だったので、自分自身もすごく思い出深いですし、乃木坂46にとってもすごく大切な曲からライブが幕開けしました。

普段のライブだと、なかなか披露しないようなカップリング曲がたくさんあったんですね。特に印象に残っている曲で言うと、私も参加させていただいたんですけど、アンダー楽曲の「踏んでしまった」です。今回センターを務めたのがキャプテンの梅澤美波さんで、この楽曲のオリジナルセンターだった同期の子がリスペクトしていた先輩なんです！

その子はもう卒業しちゃったんですけど、その梅澤美波さんがセンターに立って楽曲を披露してくださったのが熱すぎて！ 先輩が卒業された後に後輩が受け継ぐ形は今までも結構あったけど、後輩が卒業した後に、先輩がそこの立ち位置に入って披露するのは今回が初めてじゃないかな？ 本当に激アツだったし、私自身この曲が大好きでファンなんですよ！

それに、普段だったらオリジナルメンバーで披露するところをCoupling Collectionなので“メンバーを入れ替えて披露してみよう”みたいなのもあって、それで私も参加させていただけたんです。

踊りながら梅澤さんの背中を見て、涙がちょちょぎれました（笑）。それをマネージャーさんに言ったんですよ。「美波さんが踊っている姿を見るだけで、元々センターだった私の同期の気持ちを考えたら、涙が止まりません……！」って。うれしかったなぁ、この曲が披露できたのは私の激アツポイントです。

