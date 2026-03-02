頭ポンポンや紳士らしいエスコートに違和感、そして迎えた初夜に…ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』

3月5日にスタートするMBSのドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』(毎週木曜25:29〜)の場面カットが公開された。

  • ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』場面カット

    ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』場面カット

『女の子が抱いちゃダメですか?』場面カット8点が公開

ONE N'ONLYの高尾颯斗と俳優の志田こはくがW主演を務めるドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』。累計60万部を突破した同名コミックの実写化作で、壁ドンされたり、頭をポンポンされたりという、男性からの甘い行為が苦手で、誰と付き合っても3カ月ほどで別れてしまう24歳のOL・美月が、28歳の有名商社に勤務するサラリーマン・篠宮との出会うことで、互いの中に眠っていた本能を呼び起こすラブコメディだ。

先日、美月が篠宮の上に乗っている大胆な構図が新しい恋愛観を印象的に表現しているキービジュアルが公開となったが、今回新たに場面カット8点が公開された。

(C)「女の子が抱いちゃダメですか？」製作委員会・MBS　(C)ねじがなめた／小学館

【編集部MEMO】
清楚で可愛らしい梶谷美月(志田こはく)には、誰にも言えない悩みがあった。それは、男性からの甘い行 為に「むず痒さ」を感じて冷めてしまうこと 。心新たに挑んだハイスペック彼氏・篠宮孝之(高尾颯斗)とのデート中も、頭ポンポンや紳士らしいエスコートに違和感が止まらない……。そしてついに迎えた初めての夜。美月をリードしようと意気込む篠宮は、過去のトラウマやプレッシャーから”男の自信”を喪失してしまう 。項垂れ、赤面する彼の無防備な姿を見た瞬間、美月の鼓動はかつてないほど激しく波打った。「……私、攻めるほうが好きなのかも」。自分の本能に気づいた美月は、戸惑う篠宮を押し倒し……世間の「普通」を脱ぎ捨て、主導権を奪い合う前代未聞の恋のバトルが今、幕を開ける――。

