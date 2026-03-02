頭ポンポンや紳士らしいエスコートに違和感、そして迎えた初夜に…ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』

3月5日にスタートするMBSのドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』(毎週木曜25:29〜)の場面カットが公開された。

『女の子が抱いちゃダメですか?』場面カット8点が公開

ONE N'ONLYの高尾颯斗と俳優の志田こはくがW主演を務めるドラマ『女の子が抱いちゃダメですか?』。累計60万部を突破した同名コミックの実写化作で、壁ドンされたり、頭をポンポンされたりという、男性からの甘い行為が苦手で、誰と付き合っても3カ月ほどで別れてしまう24歳のOL・美月が、28歳の有名商社に勤務するサラリーマン・篠宮との出会うことで、互いの中に眠っていた本能を呼び起こすラブコメディだ。

先日、美月が篠宮の上に乗っている大胆な構図が新しい恋愛観を印象的に表現しているキービジュアルが公開となったが、今回新たに場面カット8点が公開された。

