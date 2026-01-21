リクルートは1月19日、「派遣スタッフ募集時平均時給調査(三大都市圏)」の結果を発表した。調査は2025年12月1日～31日、リクルートグループ運営の採用管理システム『Airワーク採用管理』『ジョブオプ採用管理』に入稿された派遣スタッフ募集の求人情報34万9,324件を抽出し、募集時平均時給を集計した。

三大都市圏平均時給推移

調査の結果、三大都市圏全体の12月度の平均時給は1,616円と、前年同月より22円増加、前月より4円減少した。

職種別にみると、「クリエイティブ系」(増減額+133円、増減率+8.5%)など全職種でプラスに。前月比でも「クリエイティブ系」(同+31円、+1.9%)で最もプラスとなったが、「医療介護・教育系」(同－56円、－3.1%)、「IT・技術系」(同－32円、－1.6%)、「製造 ・ 物流 ・ 清掃系」(同－10円、－0.7%)の3職種でマイナスとなった。

エリア別にみると、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の平均時給は1,707円(前年同月1,685円、前月1,711円)と、前年同月比で22円増加、前月比では4円減少した。

東海(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県)エリアの平均時給は1,485円(前年同月1,440円、前月1,481円)。前年同月より45円、前月比で4円の増加に。

関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)の平均時給は1,531円(前年同月1,488円、前月1,546円)。前年同月比では43円の増加、前月比では15円減少した。