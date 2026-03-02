電車の待ち時間、ただ過ごすだけではもったいない！福井県坂井市に誕生した「三國湊マーラータン」は、地元の恵みを詰め込んだ絶品ワンカップです。私も最初は半信半疑でしたが、この一杯があなたの旅の記憶だけでなく、地域の未来までも豊かにする秘密を、私が体験して感じたままお伝えします。この記事を読めば、その一杯がもたらす「食体験」と「地域への想い」の全てがわかりますよ。

福井・三国駅の新名物「三國湊マーラータン」が旅と地域を豊かにする理由

福井県坂井市の歴史ある港町・三国湊に、新しい風が吹き込んでいます。えちぜん鉄道三国駅舎内にある「Cafe はぁとの葉っぱ」で、この春、地域の魅力がぎゅっと詰まった新名物「三國湊マーラータン」が誕生することが発表されました。単なるご当地グルメに留まらず、地域活性化、地産地消、そして「ウェルビーイング」な暮らしまで見据えた、この特別な一杯。その魅力と背景に迫ります。

（福井の恵みが詰まった「三國湊マーラータン」。この彩り豊かな一杯は、見るからに食欲をそそりますね。）

ワンコインで体験！「三國湊マーラータン」の魅力

初めてこの知らせに触れたとき、私が抱いたのは「なぜ三国湊でマーラータン？」という疑問と、同時に「どんな一杯なのだろう？」という強い好奇心でした。しかし、その背景を知れば知るほど、この一杯が単なる流行のグルメではなく、地域への深い愛と未来への希望が込められていることが分かります。

駅の待ち時間がごちそうタイムに

「三國湊マーラータン」は、東京のマーラータン専門店「頂マーラータン」をベースに、福井県坂井市・三国エリアの地元食材を惜しみなく使って開発されました。注目すべきは、電車の待ち時間に気軽に楽しめるワンカップサイズであること。そして、驚きのワンコイン（500円）からという価格設定です。

（福井県初上陸を告げる告知画像。地元の高校生への寄付という取り組みも明記されています。）

こだわりの素材と医食同源の知恵

このマーラータンの真髄は、そのこだわり抜かれた素材とコンセプトにあります。

：体の中を国産で整える、というコンセプトが光ります。：薬膳をベースに、体に優しく、それでいて美味しい一杯を追求。毎日食べたくなるような、健康的な食事体験を提供します。：坂井市の農家と連携し、季節ごとの野菜や地域ならではの食材を取り入れることで、三国の風土や魅力を深く感じられる一杯を目指しています。：1辛（レトルトカレー中辛程度）から3辛まで選べるので、辛いものが苦手な方でも安心して楽しめます。

さらに、この商品の売上の一部は、福井県立三国高等学校の教育活動の充実に資する取り組みへ寄付されるとのこと。単なる食事ではなく、地域を支え、未来を育む一杯なんですね。

（「福井の恵み、薬膳の知恵。体の中を、国産で整える。」というキャッチコピーが印象的な販売告知ポスター。）

驚きの価格設定と購入方法

このクオリティでワンコインからというのは、まさに驚きのコスパと言えるでしょう。学生さんのお小遣いでも気軽に手が出せる価格設定は、地域への貢献という大きな目的を考えると、価格以上の価値を感じさせます。

辛さ 価格（税込） 1辛 500円 2辛 550円 3辛 600円

「三國湊マーラータン」は、2026年3月11日（水）から、えちぜん鉄道三国駅舎内にある「Cafe はぁとの葉っぱ」にて販売開始が予定されています。

Cafe はぁとの葉っぱ福井県坂井市三国町北本町2丁目-1-20 三国駅舎内15:30〜17:00（※基本時間。イレギュラーでお休みの場合あり）090-4683-7564三国駅隣接駐車場（1時間100円、40分以内無料、収容台数30台程度）

電車の待ち時間、観光の合間に、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。一杯のマーラータンが、旅の思い出に彩りを添えてくれるはずです。

（えちぜん鉄道三国駅舎内にある「Cafe はぁとの葉っぱ」。温かい雰囲気で出迎えてくれます。）

（モダンなデザインが目を引く三国駅。地域の玄関口として多くの人に利用されています。）

（のどかな風景の中を走るえちぜん鉄道。この電車に揺られながら、三国湊の風情を感じてみてはいかがでしょうか。）

地域を育む「三国湊共創プロジェクト」とは

この「三國湊マーラータン」は、実は「三国湊共創プロジェクト」という壮大な取り組みから生まれた「実装型成果」の一つ。福井県坂井市、NTT西日本、事業構想大学院大学の三者が連携し、「歴史×観光×ひと」をキーワードに、持続可能なまちづくりを目指す画期的なプロジェクトです。

歴史と現代が交差する港町・坂井市三国湊

福井県北部に位置する坂井市は、日本海に面した美しい港町・三国湊を中心に、豊かな自然と歴史文化が息づく地域です。かつて北前船交易で栄えた三国湊は、今もその面影を残す街並みが広がり、多くの人々を惹きつけます。

（穏やかな海と歴史ある街並みが美しい三国湊。訪れる人の心を癒します。）

一方で、人口減少や高齢化といった課題も抱えています。この課題に対し、地域資源を活かした観光施策や、若い世代・外部人材との共創によるまちづくりに力を入れているのが坂井市です。

産学官連携が描く持続可能な未来

「三国湊共創プロジェクト」は、坂井市が抱える地域課題の解決と、新たな価値創出を目指して発足しました。

：地域活性化の核となる自治体：地域資源を活かしたまちづくりに取り組む企業：実践的な事業構想を行う教育機関

この三者が手を取り合うことで、理論と実践を往還しながら、三国湊ならではの文脈を事業に落とし込み、持続可能な地域づくりを目指しています。まさに、地域の未来をデザインするプロジェクトと言えるでしょう。

（「歴史×観光×ひとが織りなす観光地へ」というコンセプトが明示されたプロジェクトポスター。）

（「共同プロジェクト研究」の文字が見える会議の様子。熱い議論が交わされたことが伺えます。）

関係者の情熱が語る「静かなるまち」の魅力

このプロジェクトを動かしているのは、三国湊を愛し、その未来を真剣に考える人々の熱意です。

： 「三国湊の入り口となるえちぜん鉄道三国駅から始まるストーリー展開が楽しみです。…人と地域、人と人がつながる三国湊らしい温かい交流の輪が広がることを期待しています。」： 「三国湊を含む坂井市は、様々な地域資源を有するエリアです。そのなかでも素晴らしい資源の一つである地元食材と現在大きなトレンドとなっているマーラータンを組み合わせた商品は話題性もありますし、きっと学生をはじめとした地元の皆様や観光客に受け入れられ、喜んでいただけるものと思います。」： 「ワンコインで提供される『三國湊マーラータン』は、忙しい時間帯でも立ち寄りやすく、多くの方に喜ばれると思います。…地域の魅力発信にも貢献し、まち全体の活性化が進むことを願っています。」： 「今若い世代にとても人気のあるマーラータンのお店が三国湊にできると聞いてとてもワクワクしています！…地元の人も改めて三国の良さに気づくきっかけになると思います。」： 「目の前に学生さんが大勢居ながら、なかなか利用してもらえない事をずっと残念に思っていました。今回マーラータンを始める事で、学生さんと触れ合う事が出来たら最高に嬉しいです。」

特に印象的だったのは、頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社の二瓶寛史さんの言葉です。

（頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社の二瓶寛史さん。）

「静かなるまちを、静かなままに。その在り方そのものが観光になる。」

この言葉に、プロジェクトの目指す姿が集約されていると感じました。派手な集客ではなく、地域の本来の魅力を活かし、 「三国を目的に」人が訪れる未来を描いているのです。私も、スマートフォンをしまって、えちぜん鉄道に揺られながら、歴史、食、景観、そして心を整える静けさを味わう旅に、強く惹かれました。

「頂マーラータン」が目指す「ウェルビーイング」な食文化

今回の「三國湊マーラータン」を開発した「頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社」は、単なる飲食ブランドではありません。「ウェルビーイング」を追求する彼らの理念にも注目してみましょう。

「和製マーラータン」を日本の食文化の柱へ

「頂マーラータン」は、 「和製マーラータンを令和の新名物とし、日本食文化の新しい柱へ。」 という壮大なビジョンを掲げています。蕎麦、うどん、ラーメン、寿司のように、時代を超えて愛される食文化としてマーラータンを確立することを目指しているのです。

：薬膳をベースに、体に優しく、美味しい一杯。：本場の文化を尊重しつつ、日本独自の革新を織り交ぜる。：フードロス削減、地域食材活用を推進。

こうした理念のもと、地域との連携や社会貢献にも積極的に取り組んでいます。

（「頂マーラータン」のロゴ。山のようなデザインが、目指す高みを示しているようです。）

（「和製マーラータンを日本の食文化の一つとして確立し、この和製マーラータンを「日本のマーラータン」の代表格に育て上げる。」という熱いミッションが掲げられています。）

食を通じてSDGsに貢献

「頂マーラータン」は、 「食品ロス削減（SDGs12.3）」 だけでなく、食・地域・人々のエネルギーを巡らせる「循環する食文化」の創出に取り組んでいます。

：個人向けの宅食サービス：サウナ施設や飲食店への提供：全国でのご当地マーラータン展開

この三つの側面を通じて、家庭で余った野菜や肉は特製薬膳スープとして再生され、店舗では地域生産者の食材を活かした地産地消の一杯として提供されています。まさに、「食べる事」そのものがウェルビーイングへと昇華される取り組みですね。

（「食べる事が、ウェルビーイングになる。」というメッセージ。健康的な食生活への意識の高まりを感じます。）

運営会社「ネクスターブランドゥホールディングス」の挑戦

「頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社」は、SNSマーケティングを主軸に、システムコンサルティング、6次産業化支援、Web/アプリ開発など多岐にわたる事業を展開する「ネクスターブランドゥホールディングス」のグループ会社です。ITと食という異分野を組み合わせ、地域活性化や社会貢献に積極的に取り組む姿勢は、これからの企業のあるべき姿を示していると言えるでしょう。

（「Nexter Starting from here !」という力強いメッセージのロゴ。）

（ネクスターブランドゥホールディングスが拠点を置く新宿の都市風景。ここから全国、そして世界へと挑戦が広がっていきます。）

三国湊で、心と体を満たす特別な一杯を

「三國湊マーラータン」は、単なる新しい食べ物ではありません。福井県坂井市三国湊の豊かな歴史、自然、そして人々の温かいつながりを、一杯のマーラータンを通じて感じられる、 「ウェルビーイングな体験」への入り口です。

電車の待ち時間、街歩きの合間に、この一杯を味わうことで、心と体が整い、地域への愛着が深まる。そんな素敵な循環が、三国湊から生まれていくことを私は期待しています。

皆さんもぜひ、えちぜん鉄道に揺られ、歴史と静けさの残る三国湊を訪れ、この特別な「三國湊マーラータン」を体験してみてはいかがでしょうか。福井の“もう一つの顔”に出会う、忘れられない旅になるはずです。

