Studio Doodalが開発し、新世界I&Cがパブリッシングを担当する新作2Dメトロイドヴァニア『ソラテリア』が、3月12日にSteamで全世界同時発売される。

同作は、刹那のタイミングを競うパリィを軸とした戦闘が核心となっているアクションゲーム。「パイロンアクション」と呼ぶパリィシステムが特徴で、敵の攻撃を完璧に受け流す際の演出と強烈な反撃が、高い爽快感と戦術的な深みを生み出すという。

ゲーム内画面

プレイヤーは小さな炎の戦士「トット」を操作し、「影の疫病」に蝕まれた世界で「原初の炎」を探す冒険へと繰り出す。多彩なエリアを巡り、仲間たちと会話を交わすことで、世界の隠された悲しい真実が次第に解き明かされる重厚な世界観も魅力となる。

ゲーム内画面

前作『LAPIN』を超える高密度の手描きグラフィックも特徴。前作で高く評価された手描きアートをさらに進化させた。Unity URPのポストプロセス技術と緻密なアセット構成により、高いビジュアルクオリティと快適なパフォーマンスを両立させている。

ゲーム内画面

同作は、2月24日より開催されているオンラインイベント「Steam Nextフェス」にも参加している。3月12日の発売に先駆けて無料デモ版がプレイできる。

Steamでの発売後、Nintendo Switch版の展開も予定されている。