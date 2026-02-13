ゲームテックは、Nintendo Switch 2のコントローラー「Joy-Con 2」を片手で操作できるアタッチメント「片手グリップSW2」を2026年2月12日より公式オンラインストアで限定販売している。価格は2,750円。

左右のJoy-Con 2を1つにまとめ、片手での操作を可能にするアタッチメント。Joy-Con 2に装着するだけで片手操作に対応したコントローラーとして使えるようになる。 病気やケガなどで片手が不自由な人の操作サポートはもちろん、スマホを見ながらやお菓子を食べながらのいわゆる「ながらプレイ」にも対応する。

装着イメージ

ABXY、スティック、トリガーまですべてのボタンを片手で操作できるほか、ZR+BやZL+Xなどの同時押しにも対応。RPGやシミュレーションゲームはもちろん、慣れてくればアクションゲームやレーシングゲームなど幅広いジャンルでの使えるという。

左右の連結時に3段階の角度調整ができ、右手・左手どちらでも使用可能。自分に合った持ち方を選べるため、長時間でも快適にプレイできる。

Joy-Con 2はNintendo Switchの前モデルからサイズがアップしているため、手の小さい人はマウスのようにデスクの上に置いて操作するスタイルも推奨している。

マウス操作にも対応

本体サイズは幅12cm×高さ4cm×奥行5.5cm、重さは32g。同梱品は左右カバー1セット、連結パーツ1セット、オープナー1個。

なお、初代Nintendo Switch用モデル「片手グリップSW」の再販も同時に開始した。これらの製品はゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではない。