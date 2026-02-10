メビウスは2月19日、MSX2版「BURAI 上巻」と「BURAI 完結編」を1つにまとめたNintendo Switch版「BURAI MSX2 COMPLETE」を発売する。

限定版パッケージ

「BURAI」は、惑星キプロスを舞台に、8人の主人公が闇の勢力と戦う壮大なRPGゲーム。今回発売するパッケージでは上巻、下巻にあたる完結編をノンストップで楽しめる。Switch版では、ステートセーブや巻き戻し機能を新たに実装したことで、往年の名作を快適にプレイすることが可能となった。

通常版(5,500円)のほか、ゲーム内サウンドを収録したオリジナルサウンドトラックや、原作者である飯島多紀哉氏による書き下ろし小説『ビドー・クレラントの野望』を同梱した限定版(1万1,000円)も用意する。

サウンドトラック

限定小説

2月20日には、新橋にて飯島氏のサイン会も開催予定。

(c)althi Inc.

(c)飯島多紀哉.

(c)Shannon.

(c)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.