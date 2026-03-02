東洋水産は3月16日、即席袋麺「マルちゃんZUBAAAN!」シリーズの新商品「濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック」を全国で発売する。
同商品はブランド初となる辛系メニュー。熟成麺のような弾力あるノンフライ太麺と、豚の旨みや野菜の甘み、唐辛子の刺激を効かせた濃厚味噌スープの相性のよい組み合わせが楽しめる。調理法により、タンメンとまぜそばの2通りで味わえるのも特徴とのこと。
価格は3食入りで432円(税別）。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
