「日本人がジャズをやっていいのか…」栄光の裏で自信を失っていた大西順子を救った、空港での“奇跡的な出会い”とは？

2月のマンスリーゲストは、3月4日（水）にキャリア初のソロアルバム『American Classics』をリリースするジャズピアニストの大西順子さん。2月14日（土）の放送では、自信を失っていたときに救われた“メンター”との運命的な出会いについて語りました。

1967年、京都生まれの大西さん。1989年にバークリー音楽大学を卒業後、ニューヨークを拠点に活動を開始。1993年にデビューアルバム『WOW』を発表。翌1994年には、米ブルーノート・レコードからセカンドアルバム『クルージン』を発表し、同年、名門ジャズクラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」に日本人として初めて自己のグループで出演するなど、国際的に高い評価を得ます。

近年はトリオ、カルテット、セクステットなど多様な編成で活動。2013年には「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」（現・セイジ・オザワ 松本フェスティバル）に出演し、「ラプソディ・イン・ブルー」を演奏して大きな話題を呼びました。その後もオーケストラとの共演を行うなど、ジャズの枠を超えた活動を展開しています。バンド編成と並行し、ソロでの活動にも積極的に取り組んでいます。

◆日本での快進撃と葛藤

唐橋： 1993年にはデビューアルバム『WOW』をリリースされました。日本でのデビューにはこだわりがあったのですか？

大西： 当時はレコード会社に勢いがあり、ジャズを盛り上げようという機運も高まっていました。いくつかのオファーをいただいた中で、やり取りのしやすさを考えて日本のレーベルから出すことにしたんです。

唐橋： このアルバムは女性ジャズピアニスト・ブームを牽引し、「ジャズ・ディスク大賞」の日本ジャズ賞も受賞されました。

大西： 予想以上に売れてしまったようですね。ただ、自分はすぐにニューヨークへ戻り、それまで通り「サイドマン」として活動していたので、日本での熱狂は後から知りました。

唐橋： 翌年にはセカンドアルバム『クルージン』が米ブルーノート・レコードから発売されました。名門ジャズクラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」に、日本人として初めて自己のグループで出演するという快挙も成し遂げられましたね。

大西： その頃からようやく自分のトリオを始めました。実は、1枚目を日本だけで出したのは「自信がなくて、こっそりやりたかったから」なんです。

唐橋： それはどういう理由で？

大西： かつてベティ・カーターという偉大な歌手のバンドにいた際、「あなたは日本人で女性で若い。ユニークだからマスコミのオファーも来るだろうけど、一旦そこに乗ったら後は一人旅だよ。常に自分で勉強し続けないとすぐに潰れるよ」と釘を刺されていたんです。だから2枚目で世界デビューが決まったときは、「くじけないように、本当に良いものを作らなければ」と常に自問自答していました。

◆運命を変えた“メンター”、ジャッキー・バイアードとの出会い

唐橋： 日本では「ジャズマン・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなどトップに立たれましたが、内心では葛藤があったそうですね。

大西： 日本では高く評価していただける反面、アメリカに戻れば恐ろしく上手い人たちがいくらでもいる。そのギャップに戸惑い、ネガティブな気持ちになることもありました。「日本人がジャズをやっていいのか」「歴史の掘り下げが足りないのではないか」と自信を失っていた時期に出会ったのが、ピアニストのジャッキー・バイアードさんでした。

唐橋： どのような出会いだったのですか？

大西： 以前から彼の演奏を映像で見て、ジャズの歴史をすべて体現しているような姿に魅了されていたんです。ある時、カナダのジャズフェスティバルを回っていたのですが、空港でふと後ろを振り返ったら、なんと彼が座っていたんですよ。

唐橋： 奇跡的な偶然ですね！

大西： びっくりしました。「あなたの大ファンで、こんなに音源も持っています！」と猛烈にアピールしました。彼は喜んでくれて、翌日の私のステージも見に来てくれたんです。そこから交流が始まり、住所を教えてもらってレッスンに通うようになりました。

唐橋： 彼のレッスンから学んだことは大きかったですか？

大西： 教育者としても素晴らしい方で、膨大な練習教材やジャズの黄金時代の話を惜しみなく授けてくれました。学校でも学びましたが、ここまで師事した方は後にも先にも彼だけです。

唐橋： 勇気を出して声をかけたことが、今の道に繋がっているのですね。

大西： そうですね。当時は「声に出して言うと実現する」というようなことが、本当によく起こっていました。

現代におけるジャズピアノの在り方を再定義した作品で、大西さんのキャリア初のソロピアノアルバムとなる最新作『American Classics』は3月4日(水)発売です。

そして、3月19日（木）、東京「サントリーホール・ブルーローズ」ほか、ソロライブも決定しています。詳しくは大西順子さんの公式サイトをご覧ください。

