有吉弘行“地方の回転寿司”のレベルに脱帽「『予約している高い店やめて、もうここでいいじゃん』って…」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。2月のアシスタントはマシンガンズの西堀亮とぐりんぴーすの牧野太祐です。2月22日（日）の放送では“地方で食べる料理”の素晴らしさを語り合いました。

◆「どこに行ってもメシはうまい」

前回、番組を欠席した西堀は営業で宮崎県に行っていたそうで、「宮崎って、餃子がめちゃくちゃうまいって知ってます？ 牛肉が入っていて、ちょっと羽根もついていてめちゃくちゃうまいんですよ！ あと、いりこの出汁で細くて柔らかいうどんを食べたんですけど、それもめちゃくちゃうまくて！ 宮崎はめちゃくちゃメシがうまいです！」と語ります。

西堀の熱量に有吉は圧倒されつつも、「ちょっと驚くことを言うけど、日本ってさ、どこに行ってもメシはうまいよね（笑）」と本音を吐露。続けて、「ロケとかでたまに地方に行くけど、結局、その土地その土地でうまいものがあるんだなって本当に思う。宮崎なんて俺らは気軽に行けないじゃない？ だから、特に驚くよね」と発言の意図を語ります。

その後、ゲスナー（※番組リスナーの呼称）から「富山県に旅行したとき、少し高めの回転寿司を食べましたが、回転寿司以上の満足感に『もう日本全国どこでもうまい！』と叫んでしまいました」とのメッセージが。これに、有吉は「確かに、回転寿司は東京にいると“普通かな”と思ったりすることもあるけど、地方に行くとすごいね。『予約している高い店をやめて、もうここでいいじゃん』って思うこともある」と納得します。

また、西堀が「福井県もうまいし、石川県もうまい」と北陸の海の幸を絶賛すると、有吉も「特に日本海側がおいしいなって感じることが多いよね」と同意していました。

