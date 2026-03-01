岩田剛典「ファンみたいにチェックしてる」後輩・FANTASTICSのダンスを絶賛、グループ内の意外な役割分担も明かす

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」（毎週土曜8:00～8:25）。 “子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

2月7日（土）の放送は、12日に初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』を発売したダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS from EXILE TRIBEから澤本夏輝（さわもと・なつき）さん、木村慧人（きむら・けいと）さんが登場。三代目との深い絆や、ダンスを始めた意外なきっかけなどについて語り合いました。

岩田： FANTAはパフォーマー結成10周年。役割分担みたいなものはあるの？

澤本： ケイトは最年少（中島颯太と同い年）なので、みんなの緩衝材というか、クッションになってくれるいいキャラしてますね。

岩田： なごましてくれて。俺と一緒だ。多分（笑）。

澤本： かなり重要な役ですね。俺は？

木村： お兄さん！ ライブとかでも率先してアイデアとか出してくれます。

澤本： 振り付けもやりますし。

岩田： 最近の（Instagramの）リール動画も見ました。踊っているの。めっちゃいいじゃんって、新鮮に見えた。

澤本： ありがとうございます。ちょっと最近ぽいエッセンスも入っていて。

岩田： めっちゃいい！ なんかファンみたいにチェックしてます。振り付けは誰がメイン？

澤本： 振り付けは世界さんと僕が作ることが多いですね。最近は（s**t kingzの）NOPPOさんやShiojiさんにお願いしたりもしながら。

岩田： 三代目は踊りのスタイルや打ち出し方もFANTAとか全然違うから、見ていて「きれいに踊るな～」って。

澤本： 三代目さんの軸が僕らの中にもあって。きれいで揃っていて、大きい振りだけどカッコいい、みたいな。それがあって、FANTAのエッセンスを付け加えられている感じが僕の中ではしています。

――番組では他にも、ダンスを始めたきっかけなどについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：岩田剛典

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/