元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。「パワーはトップクラス」「えげつない打球」だと思うバッターについて語った。

スタッフから「別の動画で拝見したんですけど、中田さんが『自分より飛ばす』と言って、鵜飼(航丞)さんの名前を挙げていた」と話題を振られると、中田氏は「そうですね。パワーはトップクラスだと思いますけどね。パワーですね。スイングも速いですけど、スイングの軌道が大きいので、当たらないという根本的な技術の部分はもちろんありますけど、飛ばすだけなら本当に上位。細川(成也)選手や岡本(和真)選手よりも全然飛ばします」と説明。

これに古田敦也氏が「へ〜! そんなにいいんだ、鵜飼って」と驚くと、中田氏は「フリーバッティングは結構えげつない打球ですね。でも、なんせ当たらないんで。それをいろいろ試行錯誤しながら頑張ってますけど。当たったらすごい飛距離が出ますね」としみじみと語り、「日本ハムの万波(中正)クラスじゃないですか? 当たった時は」とも話していた。