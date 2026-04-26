阪神 vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs 広島
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島1勝-阪神3勝（4/5 阪神1-2広島 (広島)、4/4 阪神7-5広島 (阪神)、4/3 阪神4-2広島 (阪神)、9/18 阪神7-2広島 (阪神)）
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|24
|16
|8
|0
|.667
|-
|2
|阪神
|23
|14
|8
|1
|.636
|1
|3
|巨人
|23
|13
|10
|0
|.565
|2
|4
|DeNA
|22
|11
|11
|0
|.500
|4
|5
|広島
|21
|7
|13
|1
|.350
|7
|6
|中日
|23
|6
|17
|0
|.261
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|24
|15
|9
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|24
|12
|11
|1
|.522
|2
|4
|西武
|25
|11
|13
|1
|.458
|4
|5
|日本ハム
|25
|11
|14
|0
|.440
|4
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5