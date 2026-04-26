ソフトバンク vs ロッテの試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs ロッテ
  • 開催球場：平和リース球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ2勝-ソフトバンク3勝（4/25 ロッテ5-0ソフトバンク (ロッテ)、4/5 ソフトバンク4-3ロッテ (ソフトバンク)、4/4 ソフトバンク5-2ロッテ (ソフトバンク)、4/3 ソフトバンク2-3ロッテ (ロッテ)、10/5 ソフトバンク5-2ロッテ (ソフトバンク)）

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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 24 16 8 0 .667 -
2 阪神 23 14 8 1 .636 1
3 巨人 23 13 10 0 .565 2
4 DeNA 22 11 11 0 .500 4
5 広島 21 7 13 1 .350 7
6 中日 23 6 17 0 .261 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 24 15 9 0 .625 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 24 12 11 1 .522 2
4 西武 25 11 13 1 .458 4
5 日本ハム 25 11 14 0 .440 4
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5