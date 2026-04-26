オリックス vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs 日本ハム
  • 開催球場：京セラドーム大阪
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-オリックス2勝（4/25 日本ハム2-4オリックス (オリックス)、4/24 日本ハム2-3オリックス (オリックス)、4/5 オリックス2-8日本ハム (日本ハム)、4/4 オリックス3-6日本ハム (日本ハム)、4/3 オリックス3-12日本ハム (日本ハム)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 24 16 8 0 .667 -
2 阪神 23 14 8 1 .636 1
3 巨人 23 13 10 0 .565 2
4 DeNA 22 11 11 0 .500 4
5 広島 21 7 13 1 .350 7
6 中日 23 6 17 0 .261 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 24 15 9 0 .625 -
2 ソフトバンク 24 13 11 0 .542 2
3 楽天 24 12 11 1 .522 2
4 西武 25 11 13 1 .458 4
5 日本ハム 25 11 14 0 .440 4
6 ロッテ 24 10 14 0 .417 5