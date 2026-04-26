オリックス vs 日本ハムの試合開始前情報
- 対戦カード：オリックス vs 日本ハム
- 開催球場：京セラドーム大阪
- 過去の対戦成績：過去5試合: 日本ハム3勝-オリックス2勝（4/25 日本ハム2-4オリックス (オリックス)、4/24 日本ハム2-3オリックス (オリックス)、4/5 オリックス2-8日本ハム (日本ハム)、4/4 オリックス3-6日本ハム (日本ハム)、4/3 オリックス3-12日本ハム (日本ハム)）
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|24
|16
|8
|0
|.667
|-
|2
|阪神
|23
|14
|8
|1
|.636
|1
|3
|巨人
|23
|13
|10
|0
|.565
|2
|4
|DeNA
|22
|11
|11
|0
|.500
|4
|5
|広島
|21
|7
|13
|1
|.350
|7
|6
|中日
|23
|6
|17
|0
|.261
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|24
|15
|9
|0
|.625
|-
|2
|ソフトバンク
|24
|13
|11
|0
|.542
|2
|3
|楽天
|24
|12
|11
|1
|.522
|2
|4
|西武
|25
|11
|13
|1
|.458
|4
|5
|日本ハム
|25
|11
|14
|0
|.440
|4
|6
|ロッテ
|24
|10
|14
|0
|.417
|5