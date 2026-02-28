バンダイスピリッツは、『仮面ライダー響鬼』より「S.H.Figuarts 凱火＆響鬼オプションパーツセット」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。

「仮面ライダー響鬼」が搭乗する「凱火」と、別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」などのアイテムと組み合わせ可能なオプションパーツがセットとなり登場。

「猛士」総本部から「仮面ライダー響鬼」に支給された専用バイク「凱火」を、S.H.Figuartsに合わせたサイズで初商品化。極めて大型かつ圧倒的な存在感を放つ車体を、全体のボリューム・重量感の再現はもちろん、エンジンやホイール形状などの細部までこだわり抜き造形。ハンドル周辺から伸びるワイヤー類には軟質素材が使用されている。

実車さながらの豪華な質感を追求し、ハンドル・フロントフォーク・エンジン・マフラーにはメッキ加工が施されている。特徴的なメタリックバイオレットのカラーリングや、車体側面にある「猛士」のマークも再現。ハンドルの可動および、サイドスタンドの展開ギミックを搭載する。

別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」や「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼紅」を乗せることが可能。劇中で「仮面ライダー響鬼」を乗せて疾走するシーンを再現できる。

さらに、別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」と組み合わせて遊べる、「鬼幻術・鬼火」発動時の口腔部をオープンした状態の頭部パーツが付属。炎の軌跡をイメージした形状の専用スタンドも付属し、「鬼幻術・鬼火」を魔化魍に向けて放つ、インパクト抜群のシーンが蘇る。

「音撃棒・烈火」の先端から炎を剣のように伸ばした「鬼棒術・烈火剣」の再現用パーツも付属。「音撃棒・烈火」を片側のみ残した状態のホルダーも付属し、技を使用するシーンの再現に細かに対応する。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダー響鬼」シリーズの遊びを広げる、充実のセット内容に注目したい。

(C)石森プロ･東映