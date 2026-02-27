有吉弘行 第2子が藤田ニコル＆みちょぱの子と“同い年”!?「俺があいつらと会ったのって16、17歳くらいのときだぜ」不思議な縁に驚き

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。2月15日（日）の放送は、アシスタントのアルコ＆ピース・平子祐希、ぐりんぴーす・牧野太祐と一緒にお届け。ここでは、有吉の第2子に関する驚きの出来事や、2児の父・平子が子育てについて語った模様を紹介します。

◆子育ては一瞬

2月1日の放送で第2子が誕生したことを明かした有吉。ここでは、テレビ番組での共演経験も多い、モデルの藤田ニコルさんや“みちょぱ”こと池田美優さんが第1子を妊娠していることに触れ、「まさか、自分の子どもとニコルやみちょぱの子どもが同い年になるなんてさ……だって、俺があいつらと会ったのって、あいつらが16、17歳くらいのときだぜ（笑）!?」と、驚きを隠せない様子で語ります。

続いて有吉は、現在は中3と中1の子どもをもつ平子に「あっという間？」と乳幼児の子育てについて尋ねると、平子は「本当に一瞬です」と即答。さらには、「夜泣きの時期は僕も奥さんも大変で『寝られないね』と話していたんですけど、今は夜にその頃の（記録用に残していた）動画を奥さんとずっと観ているんですよ」と振り返り、「あの……いっぱい抱きしめておいてください」とほほ笑みながら語ります。

平子のエピソードに、有吉も「そういうもんだよなあ。そのときは“大変”でやり過ごしてしまうけれども、（子どもが）中学生にもなるとそういう気持ちになるのか」と納得していました。

