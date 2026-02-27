マイナビ出版は、2026年3月２日（月）～３月７日（土）の６日間限定で、東京都渋谷区のカフェで将棋イベントを行う。
イベント名は、ゆる将棋カフェ「あそび駒」。日替わりで多様なイベントの展開が予定されている。本記事ではイベントをピックアップしてご紹介する。
棋士・女流棋士とボードゲーム大会
将棋では隙を見せない棋士・女流棋士も、ボードゲームなら…？ 齊藤優希四段、脇田菜々子女流初段と一緒にボードゲームで遊ぶことができる。
開催日時：３月３日（火）18:30～21:30
深浦康市九段 地球代表サミット
深浦康市九段をゲストに迎えた、トークショー。トークテーマは自身のこと、弟子のこと、将棋界のことなど、多岐にわたる予定。
その後は参加型企画「○○な棋士は誰だ会議」を行う。事前に募集したテーマに当てはまる棋士は誰か、参加者と一緒に考えていく。その他、大盤解説などを実施する。
開催日時：３月６日（金）18:30～21:30
室谷由紀女流三段 生誕祭
３月６日は室谷由紀女流三段のお誕生日。それを記念して、お誕生日会を実施。室谷女流三段と一緒にゲームを楽しんだり、誕生日ケーキを一緒に食べたりすることができる。
開催日時：３月７日（土）18:00～21:00
イベント一覧
- ３月２日（月）昼 森下卓九段が森下システムを語る＆指導対局（出演：森下卓九段）
- ３月２日（月）夜 振り飛車 party night（出演：戸辺誠七段・黒沢怜生六段）
- ３月３日（火）昼 女性向け教室（出演：齊藤優希四段）
- ３月３日（火）夜 棋士・女流棋士とボドゲ大会（出演：齊藤優希四段・脇田菜々子女流初段）
- ３月４日（水）昼 佐々木海法女流初段の将棋講座＆指導対局（出演：佐々木海法女流初段）
- ３月４日（水）夜 佐々木海法女流初段と遊ぼう（出演：佐々木海法女流初段）
- ３月５日（木）昼 道場デー
- ３月５日（木）夜 イチゴ一会 吉池隆真四段の利きイチゴ祭り（出演：吉池隆真四段）
- ３月６日（金）昼 将棋情報局カップ
- ３月６日（金）夜 深浦康市九段 地球代表サミット（出演：深浦康市九段）
- ３月７日（土）朝 子ども将棋教室（出演：斎藤明日斗六段）
- ３月７日（土）昼 斎藤明日斗六段 指導対局（出演：斎藤明日斗六段）
- ３月７日（土）夜 室谷由紀女流三段 生誕祭（出演：室谷由紀女流三段）
イベント情報
住所：東京都渋谷区渋谷1-10-3 1F ※「ASTERISK1103」という看板が目印
アクセス：半蔵門線渋谷駅から徒歩５分
営業日：2026年３月２日（月）～３月７日（土）
営業時間：13:00～21:30（２日～６日）、10:00～22:00（７日のみ）
