マイナビ出版は、2026年3月２日（月）～３月７日（土）の６日間限定で、東京都渋谷区のカフェで将棋イベントを行う。

イベント名は、ゆる将棋カフェ「あそび駒」。日替わりで多様なイベントの展開が予定されている。本記事ではイベントをピックアップしてご紹介する。

棋士・女流棋士とボードゲーム大会

将棋では隙を見せない棋士・女流棋士も、ボードゲームなら…？ 齊藤優希四段、脇田菜々子女流初段と一緒にボードゲームで遊ぶことができる。

開催日時：３月３日（火）18:30～21:30

※購入ページは記事末尾に記載

齊藤優希四段

脇田菜々子女流初段

深浦康市九段 地球代表サミット

深浦康市九段をゲストに迎えた、トークショー。トークテーマは自身のこと、弟子のこと、将棋界のことなど、多岐にわたる予定。

その後は参加型企画「○○な棋士は誰だ会議」を行う。事前に募集したテーマに当てはまる棋士は誰か、参加者と一緒に考えていく。その他、大盤解説などを実施する。

開催日時：３月６日（金）18:30～21:30

※購入ページは記事末尾に記載

深浦康市九段

室谷由紀女流三段 生誕祭

３月６日は室谷由紀女流三段のお誕生日。それを記念して、お誕生日会を実施。室谷女流三段と一緒にゲームを楽しんだり、誕生日ケーキを一緒に食べたりすることができる。

開催日時：３月７日（土）18:00～21:00

※購入ページは記事末尾に記載

室谷由紀女流三段

イベント一覧

３月２日（月）昼 森下卓九段が森下システムを語る＆指導対局（出演：森下卓九段） ３月２日（月）夜 振り飛車 party night（出演：戸辺誠七段・黒沢怜生六段） ３月３日（火）昼 女性向け教室（出演：齊藤優希四段） ３月３日（火）夜 棋士・女流棋士とボドゲ大会（出演：齊藤優希四段・脇田菜々子女流初段） ３月４日（水）昼 佐々木海法女流初段の将棋講座＆指導対局（出演：佐々木海法女流初段） ３月４日（水）夜 佐々木海法女流初段と遊ぼう（出演：佐々木海法女流初段） ３月５日（木）昼 道場デー ３月５日（木）夜 イチゴ一会 吉池隆真四段の利きイチゴ祭り（出演：吉池隆真四段） ３月６日（金）昼 将棋情報局カップ ３月６日（金）夜 深浦康市九段 地球代表サミット（出演：深浦康市九段） ３月７日（土）朝 子ども将棋教室（出演：斎藤明日斗六段） ３月７日（土）昼 斎藤明日斗六段 指導対局（出演：斎藤明日斗六段） ３月７日（土）夜 室谷由紀女流三段 生誕祭（出演：室谷由紀女流三段）

イベント情報

住所：東京都渋谷区渋谷1-10-3 1F ※「ASTERISK1103」という看板が目印

アクセス：半蔵門線渋谷駅から徒歩５分

営業日：2026年３月２日（月）～３月７日（土）

営業時間：13:00～21:30（２日～６日）、10:00～22:00（７日のみ）

※詳細ページは記事末尾に記載