藤井聡太名人への挑戦権を争う第84期順位戦Ａ級（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、９回戦全４局の一斉対局が静岡県静岡市の「浮月楼」で行われました。このうち、永瀬拓矢九段―佐藤天彦九段の間で行われた挑戦・残留争いの大一番は110手で佐藤九段が勝利。得意の四間飛車で力を発揮して自力でのＡ級残留を決めています。

それぞれの目標に向けて

ここまで７勝１敗の永瀬九段は挑戦に向け、また２勝６敗の佐藤九段は残留に向け負けられない一戦。前夜祭に臨んだ佐藤九段は「棋士としての立ち位置を占う楽しみな一戦」と静かに闘志を燃やします。後手となった佐藤九段は駆け引きのすえ四間飛車を採用。雁木の含みを見せたことで玉側の端の位が取れているのが主張で、持久戦での進展性が強みです。

早々に定跡形を外れて構想力の問われる中盤戦へ。先に局面をリードしたのは佐藤九段でした。香取りを手抜いて８筋に手を付けたのが好着想で、敵玉頭の急所に拠点を作ることに成功。盤面全体を使った押し引きはなおも続きますが、夕食休憩以降はその鋭い攻撃力が遺憾なく発揮される展開となりました。左金を力強く上がったのが大局を制する構想です。

自力でつかんだ残留

佐藤九段の攻めは止まりません。急所の桂打ちで先手玉を危険地帯に呼んだのち、中央でガツンと銀をぶつけたのが爽快な一手。飛車筋を通しつつ中央での勢力争いを制して競り合い勝ちが見えてきました。序盤でそっぽに配した金銀が徐々に急所に向かってくる様は大師匠の大山康晴十五世名人を彷彿させる指し回しで、まさに天彦流振り飛車の面目躍如です。

終局時刻は22時32分、最後は逆転の見込みなしと認めた永瀬九段が投了。終局図では振り飛車側が大駒を独占しており、ジワジワとリードを拡大する佐藤九段の丁寧な指し回しを象徴する結果となりました。勝った佐藤九段は３勝目を挙げ自力でのＡ級残留が決定。敗れた永瀬九段ですが、同星の糸谷哲郎八段も敗れたため挑戦権争いはプレーオフにもつれ込んでいます。

水留啓（将棋情報局）