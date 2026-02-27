三菱地所プロパティマネジメントは3月2日～31日、丸の内エリアの人気ショップの春の新作ファッションを紹介する「MARUNOUCHI SPRING COLLECTION 2026」を、丸の内エリアの全52店舗で展開する。

キャンペーンキービジュアル

特設サイトでは俳優の倉科カナさんが着こなす新作や、華やかなブラウス、ビジネス向けなど4つのテーマで全52店舗の春の装いを紹介する。

SPECIAL.01 春の印象を作る華やぎブラウス

少し攻めて華やかに春の最旬コーデ

また、サステナブルな取り組みとして、3月13日(金)・14日には「衣料品下取りキャンペーン」を実施する。新丸ビル3Fアトリウムでは、不要な衣料品を受け付けており、先着600名に1,000円分のアプリクーポンを配布する。回収品はアイテムの状態に応じた再利用・再資源化する。

衣料品下取りキャンペーン

3月6日・7日には「コスメ下取りキャンペーン」を実施。新丸ビル3Fアトリウムにて受け付けており、合計1,000名様に丸ビル・新丸ビルの丸の内ポイントアプリ対象店舗にて使える500円クーポンをプレゼントする。回収された化粧品は画材へと生まれ変わる。

コスメ下取りキャンペーン

参加店舗は、「ビームス新丸の内」「ジェイエムウエストン 丸の内」「sot 東京」「Hirotaka 丸の内」「マーガレット・ハウエル 丸の内店」「decora TOKYO」「ENFOLD」「( Epoi )」「金子眼鏡店 丸の内仲通り店」「ブルックス ブラザーズ 丸の内店」「アルアバイル」「トゥモローランド 丸の内店」「ユナイテッドアローズ 丸の内店」「ビームス ハウス」ほか、全52店舗。