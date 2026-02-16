近年、共働き世帯のライフスタイルは効率よく時間を使うことがスタンダードになっている。柔軟な勤務体系が広がるに伴い、卒入園式当日も「午前は式典、午後は仕事」を両立するビジネスパーソンが増えてきた。こうした背景もあり、オケージョンの装いは「式典専用」から「式典からビジネスまでシーン問わず着回しできる」アイテムへと考え方が変化している。

そこで今回は、式典(オケージョン)から仕事(ビジネス)、さらには日常使いまでマルチに活躍する「ビジオケ(ビジネス×オケージョン)セットアップ」を企画した。

同企画は、ダブルジャケット、ワイドパンツ、キャミワンピースを用意。洋服の青山で初めて取り扱うキャミワンピースは、シンプルなトップスと合わせれば仕事(ビジネス)、ボウタイなど華やかなトップスと合わせれば式典(オケージョン)、ニットと合わせれば日常使いと着回し力抜群のアイテムに。

ジャケットは、程よいゆとり感をもたせたダブル仕様。パンツは太すぎないワイドシルエットにしているほか、センタークリースを施しており、足がまっすぐきれいに見える。また、適度な光沢感とさらっとした風合いを持つ生地を採用することで、かっちりしすぎず、程よい抜け感を演出する着回し力抜群のセットアップに仕上がっている。

サイズは、ダブルジャケットとワイドパンツがS～LLサイズの全4種展開、キャミワンピースはMとLの2サイズで販売する。店舗販売に関しては、キャミソールワンピースのみ、洋服の青山限定50店舗で扱う。その他は、全店舗で販売中だ。