三菱自動車、ミニキャブトラックを一部改良。安全性が大幅に向上

三菱自動車は、ミニキャブ トラックを一部改良し、2026年2月5日より全国で販売を開始した。ミニキャブ トラックは、スズキ キャリイのOEM供給を受けているモデル。今回の改良の内容は、デザイン刷新と安全性能の強化、利便性向上だ。
エクステリアではフロントマスクの意匠を変更し、LEDヘッドライトを全車標準装備とした。上級グレードのGにはLEDフォグランプやカラードフォグランプベゼル、ヒーテッド機能付き電動格納式リモコンドアミラーを採用し、質感と視認性を高めている。
インテリアではアナログメーターをデジタル表示へ変更。スマートフォンの収納スペースやドリンクホルダー形状の見直しなど、実用性を高める改良も施された。
安全面では、予防安全技術「三菱e-Assist」を全車に標準装備。ミリ波レーダーと単眼カメラの組み合わせにより前方車両や歩行者、自転車の検知はもちろん、交差点での対向車にも対応。そのほか他車線逸脱抑制機能、標識認識機能、前後パーキングセンサー、発進お知らせ機能などを備え、安全性を向上させた。
さらに「みのり」のMT車に、ぬかるみや雪道からの脱出を支援するぬかるみ脱出アシストを新たに採用。これにより全グレード・トランスミッション形式が同アシストを搭載したことになる。
［ミニキャブ トラックの価格］ 〈2WD・660cc直3・4速AT〉
M…138万8200円
〈2WD・660cc直3・5速MT〉
M…131万1200円
〈4WD・660cc直3・4速AT〉
G…167万7500円
みのり…157万6300円
M…154万円
〈4WD・660cc直3・5速MT〉
みのり…149万9300円
M…146万3000円
■ミニキャブ トラック G主要諸元 〈4WD・660cc直3・4速AT〉
【寸法・重量】
全長：3395mm
全幅：1475mm
全高：1765mm
ホイールベース：1905mm
トレッド：前1305mm／後1290mm
最低地上高：160mm
荷台長：1940mm
荷台幅：1410mm
荷台高：290mm
最大積載量：350kg
車両重量：790kg
【パワートレーン・性能】
エンジン型式：R06A
エンジン種類：直列3気筒DOHC
ボア×ストローク：64.0mm×68.2mm
総排気量：658cc
圧縮比：11.3
最高出力：37kW（50ps）／6200rpm
最大トルク：59Nm（6.0kgm）／3500rpm
使用燃料：レギュラー
燃料タンク容量：34L
燃費（WLTCモード）：19.0km/L
最小回転半径：3.6m
トランスミッション：4速AT
駆動方式：4WD
【諸装置】
サスペンション形式：前ストラット／後リーフリジッド
ブレーキ：前ディスク／後L＆Tドラム
タイヤサイズ：145/80R12
〈文＝ドライバーWeb編集部〉