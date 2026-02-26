何気ない朝、夫の提案に違和感　ふと肌がかさついてきたと言うと…ドラマ『今日も浮つく、あなたは燃える』のSNS総再生数が4億回を突破

BUMPオリジナルショートドラマ『今日も浮つく、あなたは燃える』が、SNS総再生数4億回を突破、さらに総再生時間200万時間を超えたことが発表された。

コメント欄でも大きな反響

『今日も浮つく、あなたは燃える』は、2022年12月の配信開始以降、TikTok・Instagram・YouTubeなど各種SNSを中心に拡散。印象的なセリフや緊迫感あふれるシーンを切り取ったショート動画が共感を呼び、爆発的にシェアが広がった。特にクライマックスに向けた展開や感情のぶつかり合いを描いたシーンは、コメント欄でも大きな反響を呼び、視聴者同士の考察投稿が二次拡散を後押しした。

その結果、SNS総再生数4億回を突破するとともに、総再生時間は200万時間を超え、多くの視聴者に長時間にわたり楽しまれる作品に。BUMP内においてもサービスリリース以来長期にわたり閲覧される状態が続いており、作品単体としての視聴完走率やエピソード購入率も高水準で推移しているという。

『今日も浮つく、あなたは燃える』あらすじ

橘朋子(小林涼子)は平凡だけど幸せな日常を送っていた。 夫の橘聡太(鳥居功太郎)は娘の笑里を連れて散歩に行くことが日課、娘の面倒をよくみてくれる真面目な夫だ。

ある日、いつものように朝食を取っていた橘一家、ふと肌がかさついてきたと言う朋子に、「CICAクリームでも使えば?」 という聡太のアドバイスに違和感を覚える。

「え、詳しかったっけ?」

何気ない朋子の質問であったが、聡太の反応は朋子の求めたものとは全く違っていた。 付き合って3年結婚して5年目、朋子の勘は働く、心の中のザワつきがおさまらない。 白か黒か、専業主婦の本気の追求が始まる――。