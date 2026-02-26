ビザ・ワールドワイド・ジャパンは2月20日、「Visa杯 お金の達人一首大会」を開催した。

Visa杯 お金の達人一首大会

本大会は、金融リテラシー向上を目的とした同社の教育活動の一環として、高校生を対象に実施された。

当日は、参加者が2人1組のチームで対戦し、複数チームが同時に競技を行う形式で進行した。高校生同士の交流を深めながら、楽しみつつ金融や経済を学ぶ場となり、優勝チーム並びに成績優秀チームには表彰および賞品が授与された。

本大会で使用された「お金の達人一首」は、同社がマイナビと共同で開発した、ゲーミフィケーション型の金融教育ツール。家計管理や金融・経済の仕組み、消費生活、キャリアなど、幅広いテーマをカードゲーム形式で学ぶことができ、遊びながら自然と金融知識が身につく内容となっている。これまで高校での出張授業や各種イベントなど、若年層向けの金融教育の現場で活用されてきた。

同社は、マイナビとの協業を通じて、「お金の達人一首」をはじめ、「お金性格診断」「お金知識検定」「マネーパートナー占い」など、楽しみながら学べる金融教育コンテンツを継続的に提供している。こうした取り組みを通じて、若い世代が自ら考え、判断し、将来に向けて健全な経済行動を取るための力を育むことを目指している。

「Visaは今後も、次世代を担う若者に向けた金融教育の機会創出を通じて、すべての人が安心して経済活動に参加できる社会の実現に貢献してまいります」(同社)

なお、これまでに提供しているオンラインコンテンツについては、同社HPの"楽しく学べる金融知識"コーナーから閲覧できる。