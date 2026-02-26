羽田空港から銀座に移動したいとき、どの交通手段を使ったらいいのか悩む人も多いでしょう。本記事では、羽田空港から銀座への行き方を電車・モノレール、リムジンバス、タクシーの手段別に解説します。所要時間や料金についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

羽田空港から銀座までの行き方【電車・モノレール】

まずは、電車(京浜急行)・モノレール(東京モノレール)を利用して銀座に移動する方法を紹介します。羽田空港のどのターミナルにも駅が直結しており、場所もわかりやすいので空港に慣れていない人でも迷わず行けるでしょう。

駅の場所はどこにある?

羽田空港には3つのターミナルがあり、それぞれに駅が直結しています。

■第1・第2ターミナル(国内線および一部の国際線)

駅への入り口が地下1階にあるため、到着フロアからエレベーターやエスカレーターで移動します。モノレールと電車で改札が分かれているので、案内表示(案内板)を確認して向かうようにしましょう。

■第3ターミナル(国際線)

モノレールは2階と3階、電車は2階と地下2階に改札が設置されています。ただし、電車の地下2階の改札は第1・第2ターミナル行きなので、銀座に向かうときは2階の改札を利用しましょう。

所要時間・乗り換え方法

モノレールを利用する場合、羽田空港の各ターミナル駅から銀座までの所要時間は約40分です。銀座まで直行ではないので、終点の浜松町駅でJR山手線に乗り換えます。内回りに乗車し1駅隣の新橋駅で下車、そこから東京メトロ銀座線に乗り換えて1駅で銀座駅に到着です。

電車を利用する場合、銀座までの所要時間は40〜45分ほど。羽田空港の各ターミナル駅から都営浅草線直通の電車に乗れば、乗り換えなしで東銀座駅まで行けます。東銀座から銀座駅までは徒歩5分ほどなので、もし乗り換えに不安がある場合はこのルートを利用するのがおすすめです。電車で銀座駅まで行きたい場合は、東銀座駅から東京メトロ日比谷線に乗ると1駅で到着します。

料金比較! モノレールと電車はどちらが安い?

羽田空港の第1・第2ターミナルから銀座駅までモノレールとJR山手線、東京メトロ銀座線を利用した場合の料金は850円(交通系ICカード利用で843円)です。

一方で、電車を利用して乗り換えなしで東銀座駅へ向かう場合の料金は590円(交通系ICカード利用で583円)。銀座駅まで行った場合でも660円(交通系ICカード利用で649円) なので、安さを重視するなら電車がいいでしょう。

羽田空港から銀座までの行き方【リムジンバス】

2026年2月現在、羽田空港から銀座行きの直通リムジンバスは運休となっています。運行している路線の中では東京駅行きがもっとも銀座に近いので、こちらの利用を検討してください。東京駅から銀座駅までは東京メトロ丸ノ内線で1駅です。

リムジンバスで移動するメリットは、降車地まで乗り換え不要で直行できるところ。また、収納スペースが広いので、荷物が多いときにも安心です。基本的には予約不要で利用できますが、繁忙期に確実に乗車したいときには事前予約をおすすめします。

リムジンバスの乗り場はどこ?

リムジンバスの乗り場は羽田空港の各ターミナルの1階にあります。到着フロアを出てすぐの場所にあるので、重い荷物があってもスムーズに移動できるのが大きなメリットです。行き先によって乗り場が分かれているので、バス停の表示やアナウンスを必ず確認しましょう。

チケットの購入方法

乗り場の近くにある自動券売機や有人カウンターで当日購入できます。乗車する時間が決まっている場合はリムジンバスのWebサイトからオンライン予約を利用するのも便利です。

所要時間・料金は?

リムジンバスで羽田空港各ターミナルから東京駅までは、所要時間が40〜55分ほど、料金は1,200円になります。ただし、周辺の交通状況により所要時間は大幅に変わる可能性があるので、利用時には時間に余裕をもっておくことが大切です。

羽田空港から銀座までの行き方【タクシー】

羽田空港から銀座までタクシーを利用することもできます。他の手段と比べて高額にはなりますが、目的地まで楽に移動できるのがメリットです。

タクシー乗り場はどこ?

バス乗り場と同じく、羽田空港各ターミナルの1階にタクシー乗り場があります。第1ターミナル・第2ターミナルのみ、川崎、横浜、横須賀、三浦方面とそれ以外の方面で乗り場が異なるので、わからない場合は近くにいる係員に確認すると安心です。

所要時間・料金は?

羽田空港から銀座まで、タクシーを利用した場合の所要時間は30〜40分ほどです。料金は6,000〜8,000円ほど。ひとりで乗車すると割高になりますが、複数人で乗車すると1人当たりの料金は安く利用できるので状況に応じて検討してみるといいかもしれません。

重視するポイントから最適な行き方を選択しよう!

羽田空港から銀座への行き方ついて詳しく紹介しました。コスパを重視するなら電車やモノレール、利便性を重視するならタクシーがおすすめです。荷物の量や移動する人数、時間帯によっても最適な行き方は変わってきますので、当日の状況に応じて選択してみてください。