Chilli Beans.が全対バン曲披露、ツアーファイナルZepp Hanedaを彩った驚きの一夜

1月から全国4都市のZeppを巡る形で敢行されたChilli Beans.のワンマン&対バンツアー「Chilli Beans. "good days tour"」。2月20日、そのツアーファイナル公演がZepp Hanedaにて行われた。福岡でNEEと、愛知で礼賛と、大阪でmuqueと対バンを繰り広げてきた彼女たちは、各地で対バン相手のカバー曲を披露してきた。そして、ワンマンライブとして開催された今回のツアーファイナル公演では、その3組のカバー曲が全て披露された。この記事では、驚きに満ちた特別な一夜の模様を順を追って振り返っていく。

サポートドラマー、サポートキーボーディストを迎えた5人編成でのステージ。1曲目は「tragedy」。ツアーファイナルということもあり、バンドの息はぴったり。幕開け早々、タイトでありながら躍動的なバンドアンサンブルに驚かされる。その上に重なるMoto（Vo）の歌は、淡々と響いているが、その奥に滲む切実さが、ライブでは音源以上にありありと伝わってくる。

Photo by マスダ レンゾ

「こんにちは、Chilli Beans.です」というMotoによる簡単な挨拶を挟み、続いて「rose feat. Vaundy」へ。瞬く間に会場全体に満ちてゆく濃厚なファンクグルーヴ。ハンドマイクで歌うMotoは、次々と観客に歌を託し、観客はめいっぱい歌声を重ねて応えていく。次の「neck」では、観客が合いの手のクラップをばっちりきめ、「See C Love」では、メンバーの歌と演奏に合わせて手を上下にバウンスさせる。「一緒に歌ったり踊ったりしてください」というMotoの呼びかけの後に披露されたのは、「シェキララ」。この曲の途中で、サプライズでmuqueの「カーニバル」のカバーが披露される。Maika（Ba・Vo）のベースとLily（G・Vo）のギターのユニゾンが非常に鮮やかで、また、元気溌剌な歌声を通して同曲をChilli Beans. 流ポップチューンに染め上げてゆくMotoの歌唱も素晴らしい。「Are you ready?」というMotoの問いかけを合図に再び「シェキララ」へ戻るという驚きの展開の中で、観客は高く掲げたタオルを振り回し、何度もジャンプを重ねていく。凄まじい盛り上がりだ。

Photo by マスダ レンゾ

Photo by マスダ レンゾ

Photo by マスダ レンゾ

「doll」から、心の深淵を目指してインナーワールドに潜っていくような展開へ突入。シンセサウンドがアクセントとして光る「stressed」を通してさらにディープに潜り、続く「yesterday」では、美しく切ない旋律を通してブルーなフィーリングが会場全体に広がっていく。そして、「escape」へ。一人でアコースティックギターを奏でながら弾き語るMoto。彼女の歌にMaikaとLilyの音が重なり、2番からドラムとキーボードも合流。たおやかに響く歌とバンドサウンドを通して、まるで、互いの心の最深部に触れたような感覚がもたらされる。思わず息を呑むような展開を経て、Motoが「一緒に楽しんで......歌ってもいいし、踊ってもいいです......がんばってください」「楽しんでいきましょう」と呼びかけた後、「lemonade」からライブが再開。先ほどまでの展開とは一転して、一気に輝かしいポップフィーリングが会場に満ちてゆく。メンバー3人のサイドステップに合わせて、観客が高く上げた手を左右にウェーブさせ、続いて「HAPPY END」へ。まるでリミッターがぶっ壊れてしまったかのように熱く昂るバンドサウンド＆ひときわエモーショナルに響く歌。そして、その熱狂の渦中に、礼賛のカバー曲「スケベなだけで金がない」がドロップされ、さらなる狂騒がフロアに生まれていく。ラップ調＆ポエトリーリーディング調の歌を華麗に歌いこなしてゆくMotoの歌唱が非常に素晴らしかった。

Photo by マスダ レンゾ

熱烈な展開はまだまだ続く。「Tremolo」では、メンバー3人がステージ中央に集まり、身を寄せ合いながら歌い奏で、「105 ☻」では、展開を重ねるたびにカオティックなバンドアンサンブルが際限なく極まり続けていく。その熱量を引き継ぐ形で披露された「This Way」では、観客が自由に踊ったり、跳びはねたりしながら、メンバーの熱いバイブスに応えてみせる。並々ならぬ轟音が轟いた「pain」も最高に痛快だった。

Photo by マスダ レンゾ

Photo by マスダ レンゾ

ここでMCへ。Maikaの「久しぶりの対バンツアー、どうでしたか」という質問を受け、Motoが、今回のツアータイトルにかけて「すごいgood daysでした」と答え、フロアから温かな拍手が送られる。続けてMotoは、「新鮮。味わったことのない感覚でした」と振り返りつつ、対バンした3組のライブについて、「胸にきた」「心臓が揺さぶられる」「感動とはこのことか」と胸の内の思いを語った。また、彼女は、それぞれの会場の観客の熱さについて触れた上で、アーティストが観客の背中を押しているのと同じように、アーティストの背中を観客が押していることに気付くことができた、と振り返った。そして、Maikaが、「いいツアーですね。来てくれた皆さん、本当にありがとうございます」と感謝を告げ、再びフロアから温かな拍手が送られる。

Photo by マスダ レンゾ

「Raise」からライブが再開。勇壮にしてアンセミックなメロディラインに観客の合唱が重なる感動的な展開を経て、ここで、NEEの「なんで」のカバーが披露される。まるで童謡のようにおおらかに開かれた優しい旋律とMotoの歌声が非常によくマッチしていた。また、その次に披露された「ひまわり」の凛とした響きも、「なんで」からの流れも相まってとても深く心に沁みた。「Vacance」「just try it」の2曲をもって本編が鮮やかに締め括られ、アンコール1曲目として、昨年10月にリリースされた「that's all i can do」が披露される。グッズ紹介を兼ねた最後のMCタイムでは、ほがらかな時間がゆるゆると流れ（珍しくLilyが喋る一幕もあった）、Motoが「楽しくていっぱい喋っちゃいましたけど」とエクスキューズした後、真のラストナンバーとして現時点での最新曲「star flower」が披露された。とびっきり眩い煌めきに満ちた、万感の大団円だった。

Photo by マスダ レンゾ

セットリスト

1. tragedy

2. rose feat. Vaundy

3. neck

4. See C Love

5. シェキララ〜カーニバル（Original: muque）

6. doll

7. stressed

8. yesterday

9. escape

10. lemonade

11. HAPPY END

12. スケベなだけで金がない（Original：礼賛）

13. Tremolo

14. 105 ☻

15. This Way

16. pain

17. Raise

18. なんで（Original：NEE）

19. ひまわり

20. Vacance

21. just try it

EN1. that's all i can do

EN2. star flower

Chilli Beans. Official HP https://chilli-beans.com/